Верховный Суд подтвердил аннулирование лицензий страховой компании «Провидна» — НБУ Сегодня 11:43 — Фондовый рынок

Верховный Суд подтвердил аннулирование лицензий страховой компании «Провидна» — НБУ

правомочность решений Национального банка об аннулировании лицензий ЧАО «СК «Провидна» и исключение его из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 марта 2025 года подтвердил. Об этом пишет НБУ.

Верховный Суд оставил без изменений соответствующие решения Киевского окружного административного суда от 22 августа 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 31 января 2024 года.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу, окончательное и обжалованию не подлежит.

«Верховный Суд подтвердил, что Национальный банк действует в соответствии с законодательством, ведет надзор за соблюдением страховщиками законодательных требований. Наша позиция остается неизменной: страховщики, не выполняющие нормативные требования, не могут продолжать деятельность», — прокомментировал начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Виктор Григорчук также отметил, что Национальный банк в рамках надзорной стратегии относительно рынка небанковских финансовых услуг осуществил проверку соответствия владельцев существенного участия в страховщиках требованиям по имущественному положению, установленным постановлением Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 177 «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых 6 марта 2022 года № 39» (далее — Постановление № 177). Инструменты, определенные в Постановлении № 177, позволили Национальному банку своевременно реагировать на риски страхового рынка. В частности, не допустить наличия номинальных владельцев, убедиться, что средства действительно принадлежат владельцу компании и они получены от рыночных сделок и из законных источников, убедиться, что структура собственности прозрачная, и предотвратить создание ситуации, когда владельцы при необходимости не могут предоставить необходимую финансовую поддержку страховщику.

Также в законодательстве Украины закреплен подход, согласно которому возможность осуществления лицензионных видов деятельности поставщиком финансовых услуг напрямую зависит от соответствия/несоответствия владельцев существенного участия поставщиков финансовых услуг определенным условиям осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Виктор Григорчук подчеркнул, что неподача небанковскими финансовыми учреждениями документов на выполнение требований Постановления № 177 лишает Национальный банк возможности осуществлять возложенные на него законодательством функции проверки соответствия небанковских финансовых учреждений определенным условиям ведения деятельности по предоставлению финансовых услуг, что является основанием для аннулирования соответствующей лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг небанковских учреждений.

Справка Finance.ua:

Напомним, что Национальный банк 20 февраля 2023 года применил к ЧАО «СК «Провидна» меру воздействия в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших его совершению, до 7 марта 2023 года.

Мера воздействия к ЧАО «СК «Провидна» была применена в связи с непредоставлением информации и непредоставлением документов во исполнение требований пунктов 1 и 11 Постановления № 177.

Невыполнение решения Национального банка об устранении выявленных нарушений лицензионных условий стало основанием для аннулирования лицензий на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг в соответствии со статьей 381 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

Поскольку страховая компания не выполнила решение регулятора об устранении нарушений лицензионных условий, 23 марта 2023 года Национальный банк аннулировал лицензии ЧАО «СК «Провидна» на ведение деятельности по предоставлению финансовых услуг, а 29 марта 2023 года исключил эту страховую компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

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