ФГВФЛ доказал в суде в США принадлежность Украине более 36,6 млн евро и более 2 млн долл. США — детали — Finance.ua
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ФГВФЛ доказал в суде в США принадлежность Украине более 36,6 млн евро и более 2 млн долл. США — детали

Фондовый рынок
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ФГВФЛ доказал в суде в США принадлежность Украине более 36,6 млн евро и более 2 млн долл. США — детали
ФГВФЛ доказал в суде в США принадлежность Украине более 36,6 млн евро и более 2 млн долл. США — детали
Фонд гарантирования вкладов добился снятия ареста с средств «Проминвестбанка» в США на сумму более 2 миллионов долларов США и более 36,6 миллионов евро и доказал принадлежность этих средств государству Украина.
Об этом сообщил Фонд гарантирования.
5 марта 2025 года Апелляционный суд США второго округа г. Нью-Йорк своим решением подтвердил верность решения Окружного суд г. Нью-Йорк от 12 июля 2023 года о принадлежности Украине этих средств.
Происхождение средств: в ходе ликвидационной процедуры ПАО «АКБ Проминвестбанк» (Банк) было установлено, что на его корреспондентском счете в BANK OF NEW YORK MELLON (США) размещено 2 миллиона долларов США и более 36,6 миллиона евро.
В 2022 году эти средства были заблокированы американской стороной в связи с введением США санкций против Банка как дочерней компании российской «ВЭБ.РФ».
В ноябре 2022 года на эти средства стали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения «Талибан» в Афганистане в 2016 году.
В ходе судебного процесса в американском суде были установлены связи рф с «Талибаном», из-за чего американские граждане потребовали возмещения причиненного им ущерба за счет имущества рф, в частности, претендуя на заблокированные активы ПАО «Проминвестбанка» на корреспондентских счетах в THE BANKOF NEW.
Однако на время их обращения в Окружной суд г. Нью-Йорк Банк уже принадлежал государству Украина на основании Закона Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов» и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов».
В ходе судебного процесса Фонду гарантирования вкладов удалось доказать в Окружном суде г. Нью-Йорк, что истцы не могут претендовать на средства Банка.
Граждане США обжаловали это судебное решение, однако 5 марта 2025 года апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции в пользу Фонда гарантирования вкладов.
«Разблокирование более 2 миллионов долларов США и почти 37 миллионов евро «Проминвестбанка» — это не просто юридический успех, а вклад в финансовую устойчивость государства.
Согласно решению СНБО, эти средства принадлежат государству Украина, что Фонд успешно доказал в судах. Теперь основные препятствия сняты, и мы можем ожидать перечисления этих средств. После этого они будут переданы в госбюджет. В условиях нынешних вызовов это имеет большое значение для страны", — отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.
По материалам:
Finance.ua
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