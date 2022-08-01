Коробкова объяснила, почему не стоит сейчас отпускать курс в свободное плавание — Finance.ua

Коробкова объяснила, почему не стоит сейчас отпускать курс в свободное плавание Сегодня 16:35 — Валюта

Коробкова объяснила, почему не стоит сейчас отпускать курс в свободное плавание

Сейчас отпускать курс в свободное плавание точно не стоит, заявила в ходе Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

«Из-за войны, блокады портов, миллионов вынужденных переселенцев мы имеем значительное сокращение объемов рынка, сильные дисбалансы, потенциал резких панических движений, из-за чего волатильность в условиях свободного курсообразования будет доминировать. Свободное плавание при таких условиях означало бы бешеную волатильность курса гривны, что повлекло бы разрушительные последствия для внешнеэкономической деятельности украинских компаний и финансовой стабильности в целом. Гасить эту волатильность валютными интервенциями было бы очень сложно. Мы сожгли бы очень много наших резервов», — отметила она.

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Коробкова добавила, что фиксация курса — именно то, что должно происходить в нынешних условиях:

«Фиксация курса на определенном уровне с периодической коррекцией до сегодняшних реалий баланса спроса-предложения как раз позволяет отрезать каждодневную волатильность и одновременно не накапливать какого-то долгосрочного дисбаланса».

Кстати, полную запись с форума можно приобрести по ссылке.

Ранее директор департамента открытых рынков Национального банка Украины Алексей Лупин объяснил , что в вопросе плавающего курса есть два основных момента: сбалансирование рынка и альтернативные пути для гривны, чтобы у людей были инвестиционные возможности.

Справка Finance.ua:

21 июля НБУ установил официальный курс гривны к доллару США 36,5686 грн/долл. США;

регулятор объяснил, что официальный курс гривны к доллару США и далее будет оставаться фиксированным. Изменен только его уровень — до 36,57 грн/долл. США. Это необходимо, чтобы поддержать устойчивость экономики во время войны;

по мнению НБУ, изменение официального курса гривны к доллару определенным образом повлияет на украинцев в зависимости от того, как они получают доходы.

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