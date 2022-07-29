Обменникам запретили размещать данные о курсах валют на улицах — Finance.ua

Обменникам запретили размещать данные о курсах валют на улицах Сегодня 19:55 — Валюта

Национальный банк Украины ужесточает требования к небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи, осуществляющим торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

С целью повышения конкуренции и увеличения предложения наличной иностранной валюты Национальный банк начиная с мая 2022 ослабил ряд ограничений по работе банков в этом сегменте рынка. Соответствующие меры преследовали цель как снижение спекулятивного давления в наличном сегменте, так и уменьшение объемов так называемого «банкоматного туризма».

В то же время, несмотря на положительный эффект от принятых мер, появились негативные тенденции со спекулятивными признаками в небанковском сегменте наличного валютного рынка.

Так, небанковские учреждения, осуществляющие торговлю валютными ценностями в наличной форме, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая фактически существование «банкоматного туризма».

Такое повышение курса выглядит безосновательным на фоне относительной стабилизации спроса и предложения в безналичном сегменте валютного рынка и может свидетельствовать об исключительно спекулятивных подходах к небанковским учреждениям.

Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту населения, недопустимо. Учитывая это, с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой.

Во-первых, информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате — копии приказа (распоряжения) об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и структурных подразделений. В то же время, небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах купли и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное чрезмерное внимание любыми цифровыми значениями или символами.

Во-вторых, возобновлена ​​обязанность предоставления учреждениями информации в Реестр помещений, в которых осуществляются валютные операции, предусматривающие использование наличных денег в национальной или иностранной валютах.

В третьих, для контроля за соблюдением небанковскими финансовыми учреждениями и операторами почтовой связи порядка осуществления валютных операций и обеспечения безопасности в период действия военного состояния процесс купли-продажи валют должен осуществляться с обязательным ведением видеонаблюдения.

Кроме того, выдвигается ряд требований к помещениям, где осуществляется покупка и продажа валютных ценностей. В частности, в целях повышения безопасности центробанк пересмотрит технические требования к кассам.

В-четвертых, для усиления контроля соблюдения требований по осуществлению купли и продажи валют исключительно с применением регистраторов расчетных операций (РРО) информация об используемых РРО будет передаваться в Национальный банк. Это позволит усилить налоговую дисциплину.

Соответствующие небанковские учреждения уклоняются и практически не платят налог на прибыль. Так, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн. грн. в год на весь рынок. По оценкам НБУ, в первом полугодии 2022 года средняя сумма налога на прибыль, уплаченная одним подразделением соответствующих небанковских учреждений, составила 165 гривен в месяц.

Эти изменения не касаются банков, поскольку на сегодняшний день практически не зафиксировано ими злоупотреблений в сфере осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме. Однако в случае обнаружения таких злоупотреблений аналогичное регулирование будет введено и для банковских учреждений.

Приведенные и другие изменения содержит постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 165 «Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесение изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 № 39», которая вступает в силу с 29 июля 2022 (кроме отдельных норм, касающихся оборудования помещений системой видеоконтроля, вступающих в силу с 3 августа 2022).

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