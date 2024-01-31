На Буковине хотят расширить три пункта пропуска на границе с Румынией — Finance.ua

На Буковине хотят расширить три пункта пропуска на границе с Румынией Сегодня 19:14 — Казна и Политика

В Черновицкой области уже в этом году планируется начать строительство второй очереди в пунктах пропуска «Красноильск» и «Дяковцы». Также хотят увеличить количество полос движения для грузовиков в пункте пропуска «Порубное».

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

В частности, отвечая на вопрос об анонсированном ранее расширении существующих пунктов пропуска «Красноильск» и «Дяковцы», Запаранюк сказал: «Мы, в принципе, готовы к началу работ. Сейчас там должны быть завершены некоторые технические моменты, касающиеся получения верификации проекта. Были внесены изменения в проект второй очереди, и они должны пройти экспертизу. Как только они получат разрешение экспертизы, думаю, что там можно будет начинать и процесс второй очереди», — отметил чиновник.

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В то же время, он отметил, что активизация процесса строительства будет зависеть от выделенных на эти работы средств.

«Хотя там не такие уж объемные работы. Думаю, что Служба по восстановлению найдет возможность, чтобы начать там вторую очередь строительства, как в „Красноильске“, так и в „Дяковцах“. Но как бы мы ни старались что-то там сделать», мы все равно упираемся в румынскую сторону, в их пропускную способность. Вторая очередь наших работ связана и с их второй очередью", — подчеркнул начальник Черновицкой ОВА.

Он рассказал, что из-за неприспособленности румынской стороны к пропуску грузовиков по своей территории пункт пропуска «Красноильск» не может до сих пор заработать на уже имеющуюся мощность. Там пропускают только пустые грузовики.

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«Ближайший к пункту пропуска „Красноильск“ городок с румынской стороны пока не имеет объездной дороги. А по их нормативам, тяжеловесный транспорт не может ехать по такому населенному пункту. И сейчас там уже завершают работы по строительству объездной дороги. По предварительным планам, летом этого года румынская сторона завершит все работы по объездной дороге и можно будет полноценно запустить грузовики через КПП „Красноильск“, что позволит частично разгрузить КПП „Порубное“», — добавил Запаранюк.

Кроме того, по словам главы области, реконструкцию по расширению существующих пропускных возможностей хотят провести и в пункте пропуска «Порубное». Для этого планируется расширить переездную часть для прохождения грузового транспорта до трех полос движения вместо одной существующей.

Укрінформ По материалам:

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