Минвосстановления модернизирует пункты пропуска на границе за гранты от Еврокомиссии — Finance.ua

Минвосстановления модернизирует пункты пропуска на границе за гранты от Еврокомиссии
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры планирует направить на строительство и модернизацию автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западной границе грантовые средства, которые будут привлекаться по программе «Механизм сообщения Европы» Еврокомиссии.
Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления в Фейсбуке.
Как страна-участница, Украина теперь может подавать заявки по проектам для грантовой поддержки от Европейской комиссии (в размере 50% от стоимости проектов). Особый упор делается на реализацию уже одобренных Еврокомиссией инфраструктурных проектов по модернизации железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией", — отметила пресс-служба.
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Речь идет о пунктах пропуска «Мостиска — Медика», «Ягодин — Дорогуск», «Рава Русская — Гребенне», «Краковец — Корчева», «Чоп — Чиерна-над-Тысой», «Батево — Эперешке», «Чоп — Захонь», «Лужанка — Берегшурань», «Порубне — Сирет», «Вадул-Сирет — Викшани».
Общая сумма гранта на модернизацию всех пунктов пропуска составляет более 82 млн евро.
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