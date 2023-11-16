Финляндия закроет пункты пропуска на границе с рф — Finance.ua
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Финляндия закроет пункты пропуска на границе с рф

Мир
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Финляндия закроет пункты пропуска на границе с рф
Финляндия закроет пункты пропуска на границе с рф
Финляндия официально решила закрыть границу с россией. Пункты пропуска закроют в ночь с пятницы на субботу, 18 ноября.
Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет Ilta-Sanomat.
Орпо на сегодняшнем брифинге подтвердил, что на восточной границе Финляндии закроют пункты пропуска. Речь идет о четырех КПП: Иматре, Нийрале, Нуйямаа и Ваалимаа.
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Премьер подчеркнул, что пункты пропуска будут закрыты ночью с 17 на 18 ноября. Финляндия обсудила решение с соседями и Европейским союзом.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что решение было вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежище. По ее словам, пограничная зона остается мирной территорией, за ситуацией на границе будут наблюдать. Последующие изменения в работе КПП будут приниматься после анализа ситуации.
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Напомним, вчера финские СМИ сообщили, что правительство Финляндии планирует закрыть границу с россией. Однако СМИ не уточняли, на какой период собираются закрыть пункты пропуска и будут ли действовать ограничения по всей линии восточной границы.
Добавим, что в последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории россии из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, которые едут на велосипеде через пункты пропуска на границе с рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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