Крупнейший пункт пропуска на границе с Польшей окончательно возобновил работу — Finance.ua

Крупнейший пункт пропуска на границе с Польшей окончательно возобновил работу Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Главный грузовой пункт пропуска на украинско-польской границе «Ягодин-Дорогуск» окончательно разблокирован и уже пропустил сотни грузовиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков

«Прошли сутки, как разблокировали важнейший грузовой пункт пропуска „Ягодин-Дорогуск“ между Украиной и Польшей. В течение этого времени протестующие пытались физически препятствовать движению транспорта, но благодаря местным властям стабильное движение удалось восстановить», — написал он в своем Твиттере.

По словам Кубракова, со вчерашнего дня на территорию Украины въехало более 350 грузовиков, а на польскую территорию в обратном направлении — более 200 грузовиков. Правда, министр не уточнил, только ли это на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», или на всей границе с Польшей.

«Ожидаемая пропускная способность — 1200 грузовиков в обоих направлениях в сутки. Мы работаем над достижением этой цифры», — подчеркнул Кубраков.

Блокировка польско-украинской границы — последние новости

Вчера около 14.00 после более чем месячной блокады возобновил работу крупнейший грузовой пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск». Однако уже через несколько часов польские перевозчики снова заблокировали движение на этом участке, имитируя ДТП. Одним из грузовиков они полностью перегородили трассу на время.

Тем временем словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков на своем участке границы с Украиной. Они блокируют движение в направлении Ужгорода.

УНІАН По материалам:

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