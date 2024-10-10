На 22% больше: какие гибридные автомобили выбирали украинцы в сентябре — Finance.ua

На 22% больше: какие гибридные автомобили выбирали украинцы в сентябре Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

На 22% больше: какие гибридные автомобили выбирали украинцы в сентябре

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 22% больше, чем в сентябре прошлого года.

Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (280 ед.).

Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (79 ед.).

Третий по популярности — NISSAN Qashqai (56 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у KIA Niro (54 ед.)

Также в лидерской тройке: FORD Fusion US (50 ед.) и TOYOTA Prius (49 ед.).

Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5700 новых легковых автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с августом.

Всплеск спроса в августе был вызван слухами о возможном повышении налогов на первую регистрацию автомобилей. Против сентября 2023 года спрос на новые авто остался практически без изменений, рост составил всего 0,1%.

Справка Finance.ua:

В сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей — преимущественно производимых китайскими автофабриками. Больше всего — марки BYD, 152 авто. Популярной моделью стала Zeekr 001 — 105 единиц.

По действующим правилам техосмотр должны проходить все автомобили, независимо от того, кому они принадлежат, если они используются на дорогах общего пользования. Категории транспортных средств, для которых установлен определенный график проведения осмотра.



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