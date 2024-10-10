На 22% больше: какие гибридные автомобили выбирали украинцы в сентябре — Finance.ua

На 22% больше: какие гибридные автомобили выбирали украинцы в сентябре
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 22% больше, чем в сентябре прошлого года.
Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (280 ед.).
Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (79 ед.).
Третий по популярности — NISSAN Qashqai (56 ед.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у KIA Niro (54 ед.)
Также в лидерской тройке: FORD Fusion US (50 ед.) и TOYOTA Prius (49 ед.).
Напомним, в сентябре украинцы приобрели 5700 новых легковых автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с августом.
Всплеск спроса в августе был вызван слухами о возможном повышении налогов на первую регистрацию автомобилей. Против сентября 2023 года спрос на новые авто остался практически без изменений, рост составил всего 0,1%.
Справка Finance.ua:
- В сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей — преимущественно производимых китайскими автофабриками. Больше всего — марки BYD, 152 авто. Популярной моделью стала Zeekr 001 — 105 единиц.
- По действующим правилам техосмотр должны проходить все автомобили, независимо от того, кому они принадлежат, если они используются на дорогах общего пользования. Категории транспортных средств, для которых установлен определенный график проведения осмотра.
- Хэтчбек Dacia Sandero сохранил звание самого продаваемого автомобиля в Европе по итогам августа 2024 года. За последний месяц лета в странах ЕС было продано 15 653 машины — на 9% больше, чем год назад.
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