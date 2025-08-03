Минобороны запускает онлайн уплату штрафов за неявку по повестке — Finance.ua

Минобороны запускает онлайн уплату штрафов за неявку по повестке
В начале августа сервис уплаты штрафов в приложении Резерв+ расширится: в нем появится возможность заплатить штраф за неявку по повестке.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Для того, чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, имеющих штраф за подобное правонарушение», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что если человек по какой-либо причине не прибыл по повестке, то он сможет одним из первых протестовать нововведения — оплатить штраф онлайн и закрыть нарушения без визитов в ТЦК.
Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке.
Напомним, ранее Минобороны запустило услугу оплаты штрафов онлайн для военнообязанных, не уточнивших данные до 16 июля 2024 года.
Ранее Черногоренко отмечала, что штрафы в приложении — это не замена отсрочок, а еще один удобный сервис. «Работа над отсрочками продолжается, и скоро планируем расширить их перечень для получения в Резерв+», — заявляла она.
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