Минобороны запускает онлайн уплату штрафов за неявку по повестке — Finance.ua

Минобороны запускает онлайн уплату штрафов за неявку по повестке Сегодня 13:17 — Личные финансы

Минобороны запускает онлайн уплату штрафов за неявку по повестке

В начале августа сервис уплаты штрафов в приложении Резерв+ расширится: в нем появится возможность заплатить штраф за неявку по повестке.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Для того, чтобы услуга работала должным образом, команда Министерства обороны проводит бета-тестирование и ищет людей, имеющих штраф за подобное правонарушение», — говорится в сообщении.

Читайте также Как обжаловать штраф от ТЦК — объяснение юристов

Отмечается, что если человек по какой-либо причине не прибыл по повестке, то он сможет одним из первых протестовать нововведения — оплатить штраф онлайн и закрыть нарушения без визитов в ТЦК.

Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо заполнить форму по ссылке

Напомним, ранее Минобороны запустило услугу оплаты штрафов онлайн для военнообязанных, не уточнивших данные до 16 июля 2024 года.

Ранее Черногоренко отмечала , что штрафы в приложении — это не замена отсрочок, а еще один удобный сервис. «Работа над отсрочками продолжается, и скоро планируем расширить их перечень для получения в Резерв+», — заявляла она.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.