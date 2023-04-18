МВФ запустит цифровую валюту международного центробанка — Finance.ua

МВФ запустит цифровую валюту международного центробанка
На весенних встречах 2023 Международного валютного фонда Денежно-кредитное управление цифровых валют (DCMA) объявило о запуске международной цифровой валюты центрального банка (CBDC).
Об этом сообщает PR Newswire.
Отмечается, что CBDC укрепляет монетарный суверенитет участвующих центральных банков и отвечает недавним рекомендациям по политике относительно криптоактивов, предложенных МВФ.
Универсальная денежная единица (UMU), обозначенная символом ANSI, Ü, юридически является денежным товаром, может совершать операции в любой валюте расчетов, являющихся законным платежным средством, и функционирует как CBDC для обеспечения соблюдения банковских правил и защиты финансовой целостности международной банковской системы.
Банки могут прикреплять SWIFT-коды и банковские счета к кошельку цифровой валюты UMU и проводить трансграничные платежи, подобные SWIFT, по самым выгодным оптовым курсам FX и с мгновенными расчетами в режиме реального времени.
Используя архитектуру публичной денежной системы с глобальной локализацией, UMU можно настроить для работы в соответствии с правилами центрального банка каждой участвующей юрисдикции.
Законодательство об универсальной денежной единице было разработано в сотрудничестве с несколькими государствами. В предложенном законе UMU не должно использоваться как законное платежное средство для переговоров о внутренних ценах или международных торговых соглашениях.
Законодательство предлагает принять UMU как дополнительный денежный товар для сохранения стоимости, что смягчает потенциальное сезонное и системное обесценивание местной валюты, и использовать его как платежную валюту при расчетах.
Продавцы и торговые партнеры могут принимать UMU за эквивалентную рыночную стоимость своих товаров и услуг по ценам любого национального законного платежного средства. UMU имеет премиальные обменные курсы, встроенные в его кошелек, и может конвертировать любую сумму расчетной валюты в эквивалентную сумму UMU.
Универсальная денежная единица — это криптовалюта, переосмысленная с нуля для поддержки центральных банков и регулируемых финансовых учреждений. Она включает в себя доверенный согласованный протокол, протокол Staked Proof of Trust (SPOT) и многомерный DLT (mDLT), способный поддерживать любой реестр активов или пассивов, обеспечивая полный спектр цифровых банковских услуг и международных торговых платежей.
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