МВФ запустит цифровую валюту международного центробанка — Finance.ua

МВФ запустит цифровую валюту международного центробанка Сегодня 17:21 — Криптовалюта

МВФ запустит цифровую валюту международного центробанка

На весенних встречах 2023 Международного валютного фонда Денежно-кредитное управление цифровых валют (DCMA) объявило о запуске международной цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Отмечается, что CBDC укрепляет монетарный суверенитет участвующих центральных банков и отвечает недавним рекомендациям по политике относительно криптоактивов, предложенных МВФ.

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Универсальная денежная единица (UMU), обозначенная символом ANSI, Ü, юридически является денежным товаром, может совершать операции в любой валюте расчетов, являющихся законным платежным средством, и функционирует как CBDC для обеспечения соблюдения банковских правил и защиты финансовой целостности международной банковской системы.

Банки могут прикреплять SWIFT-коды и банковские счета к кошельку цифровой валюты UMU и проводить трансграничные платежи, подобные SWIFT, по самым выгодным оптовым курсам FX и с мгновенными расчетами в режиме реального времени.

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Используя архитектуру публичной денежной системы с глобальной локализацией, UMU можно настроить для работы в соответствии с правилами центрального банка каждой участвующей юрисдикции.

Законодательство об универсальной денежной единице было разработано в сотрудничестве с несколькими государствами. В предложенном законе UMU не должно использоваться как законное платежное средство для переговоров о внутренних ценах или международных торговых соглашениях.

Законодательство предлагает принять UMU как дополнительный денежный товар для сохранения стоимости, что смягчает потенциальное сезонное и системное обесценивание местной валюты, и использовать его как платежную валюту при расчетах.

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Продавцы и торговые партнеры могут принимать UMU за эквивалентную рыночную стоимость своих товаров и услуг по ценам любого национального законного платежного средства. UMU имеет премиальные обменные курсы, встроенные в его кошелек, и может конвертировать любую сумму расчетной валюты в эквивалентную сумму UMU.

Универсальная денежная единица — это криптовалюта , переосмысленная с нуля для поддержки центральных банков и регулируемых финансовых учреждений. Она включает в себя доверенный согласованный протокол, протокол Staked Proof of Trust (SPOT) и многомерный DLT (mDLT), способный поддерживать любой реестр активов или пассивов, обеспечивая полный спектр цифровых банковских услуг и международных торговых платежей.

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Фінансовий клуб По материалам:

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