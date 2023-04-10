В Техасе хотят выпустить национальный цифровой актив с привязкой курса к золоту — Finance.ua
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В Техасе хотят выпустить национальный цифровой актив с привязкой курса к золоту

Криптовалюта
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В Техасе хотят выпустить национальный цифровой актив с привязкой курса к золоту
В Техасе хотят выпустить национальный цифровой актив с привязкой курса к золоту
Два техасских сенатора Брайан Гьюз и Марк Дорацио предложили создать национальную цифровую валюту штата. В документах говорится о необходимости выпуска монеты, снабженной золотом.
Об этом сообщает News Bitcoin.
По замыслу законотворцев, каждая монета будет отождествлять долю тройской унции золота. Сам драгметалл, при этом, будет находиться в доверительном управлении.
«Контролер устанавливает цифровую валюту, подкрепленную золотом, чтобы каждая единица выпущенной цифровой валюты представляла собой определенную часть тройской унции золота, которая находится в доверительном управлении. Опекун должен сохранить достаточно золота, чтобы обеспечить погашение в золоте всех единиц цифровой валюты, выпущенных и еще не погашенных на деньги или золото», — говорится в законопроекте Техаса.
Предлагаемая цифровая валюта, обеспеченная золотом, будет храниться в трастовом фонде, контролируемом государственным контролером. В законопроекте отмечается, что «определенные деньги и депозиты, хранящиеся в трасте, не подлежат законодательному ассигнованию».
Кроме того, техасские законодатели отмечают, что, «создавая цифровую валюту, контролер должен создать средство, гарантирующее, что лицо, владеющее цифровой валютой, может легко передать или назначить цифровую валюту любому другому лицу в электронном виде».
Сенаторы обнародовали предложения на фоне активной борьбы своих коллег с возможным выпуском цифровой валюты центрального банка (CBDC) США.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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