Испанская налоговая направит сотни тысяч предупреждений владельцам криптовалют — Finance.ua

Испанская налоговая направит сотни тысяч предупреждений владельцам криптовалют
Налоговое агентство Испании (AEAT) подготовило 328 тысяч предупредительных писем для жителей, владеющих цифровыми активами, передает El Mundo. Ведомство потребует, чтобы они уплатили налоги за 2022 фискальный год.
Количество собственников криптовалют, не задекларировавших свои криптовалюты, за год выросло на 40%, по данным издания. В прошлом году «уклонявшихся» от уплаты взносов насчитывалось 150 000, а в 2021 — всего 15 000.
Такие сообщения от AEAT предлагают гражданам добровольно внести налоги на продажу цифровых валют. Размер взносов колеблется от 19% до 23%.
Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам, по состоянию на август 2022 г. криптовалютами владели 6,8% испанцев. Большинство из них в возрасте от 35 до 44 имеют высшее образование и зарабатывают более $3300 ежемесячно.
Кроме того, в Испании находится наибольшее количество биткоин-банкоматов по сравнению с другими странами Европы.
Ранее люксовый реабилитационный центр начал лечить «зависимость от криптотрейдинга». Терапия проходит на острове Майорка.
Курс криптовалют к доллару 💸
Поделиться новостью