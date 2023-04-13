Испанская налоговая направит сотни тысяч предупреждений владельцам криптовалют — Finance.ua

Испанская налоговая направит сотни тысяч предупреждений владельцам криптовалют 13.04.2023, 02:30 — Криптовалюта

Налоговое агентство Испании (AEAT) подготовило 328 тысяч предупредительных писем для жителей, владеющих цифровыми активами, передает El Mundo . Ведомство потребует, чтобы они уплатили налоги за 2022 фискальный год.

Количество собственников криптовалют, не задекларировавших свои криптовалюты , за год выросло на 40%, по данным издания. В прошлом году «уклонявшихся» от уплаты взносов насчитывалось 150 000, а в 2021 — всего 15 000.

Такие сообщения от AEAT предлагают гражданам добровольно внести налоги на продажу цифровых валют. Размер взносов колеблется от 19% до 23%.

Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам, по состоянию на август 2022 г. криптовалютами владели 6,8% испанцев. Большинство из них в возрасте от 35 до 44 имеют высшее образование и зарабатывают более $3300 ежемесячно.

Кроме того, в Испании находится наибольшее количество биткоин-банкоматов по сравнению с другими странами Европы.

Ранее люксовый реабилитационный центр начал лечить «зависимость от криптотрейдинга». Терапия проходит на острове Майорка.

Forklog По материалам:

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