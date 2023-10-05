МВФ высказался по поводу фиксированного курса гривны — Finance.ua

МВФ высказался по поводу фиксированного курса гривны Сегодня 12:00 — Валюта

поддерживает решение Национального банка Украины с 3 октября перейти от режима фиксированного курса гривны к режиму его управляемой гибкости и считает, что это еще больше поддержит устойчивость экономики и валютного рынка, заявил замглавы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн (Natan Epstein), пишет Международный валютный фонд (МВФ)фиксированного курса гривны к режиму его управляемой гибкости и считает, что это еще больше поддержит устойчивость экономики и валютного рынка, заявил замглавы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн (Natan Epstein), пишет open4business.com.ua.

«Способность управлять обменным курсом таким образом, чтобы минимизировать колебания, показалась нам важным шагом вперед», — сказал он на брифинге в Киеве в среду.

Читайте также Эксперт спрогнозировал последствия введения гибкого курса

Эпштейн напомнил, что в рамках программы НБУ в конце июня утвердил поддержанную Фондом стратегию нормализации своей денежно-кредитной политики и валютной политики, предусматривающую ослабление валютного контроля, а также постепенное повышение гибкости обменного курса и, наконец, возвращение его к системе таргетирования инфляции.

По мнению заместителя главы миссии, необходимые для отказа от фиксированного курса условия были выполнены: прежде всего снижение инфляции, более сильная позиция международных резервов и стабильность на валютном рынке.

Читайте также Что будет с курсом доллара после нововведений НБУ: прогноз регулятора

В общем, Эпштейн отметил доверие, которое удалось завоевать Нацбанку в управлении денежно-кредитной и валютной политикой во время войны. Представители МВФ также выразили удовлетворение существующим диалогом между НБУ и Министерством финансов и его результатами, которые не ставят под сомнение независимость центрального банка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.