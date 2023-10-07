Эксперт спрогнозировал последствия введения гибкого курса — Finance.ua

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Эксперт спрогнозировал последствия введения гибкого курса

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Эксперт спрогнозировал последствия введения гибкого курса
Эксперт спрогнозировал последствия введения гибкого курса
После введения режима гибкого курса гривна может постепенно девальвировать до уровня 42 грн/долл., который будет приемлемым для большинства участников рынка.
Такое мнение высказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, говорится в статье УНИАН. По его словам, последние три недели Национальный банк продавал на межбанке значительные объемы валюты — от 617 до 870 миллионов долларов в неделю.
«Это очень большие суммы. И если НБУ снизит эти объемы, очевидно, что рынок будет находиться в большом дефиците, и он не сможет его покрыть, поскольку Нацбанк является продавцом „последней надежды“. Таким образом, ожидания — буду говорить о своих ожиданиях — складываются в сторону девальвации гривны, поскольку НБУ как раз будет менять механизм регулирования и интервенций», — говорит эксперт.
Шевчишин предполагает, что девальвация гривны может происходить плавно, таким образом, курс будет постепенно мигрировать в сторону какого-то верхнего потолка, который для себя видит Национальный банк.

Гибкий курс от НБУ: что это означает и что будет дальше

По материалам:
УНІАН
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