Что будет с курсом доллара после нововведений НБУ: прогноз регулятора — Finance.ua

Что будет с курсом доллара после нововведений НБУ: прогноз регулятора Сегодня 15:06 — Валюта

Что будет с курсом доллара после нововведений НБУ: прогноз регулятора

Национальный банк Украины прогнозирует, что на валютном рынке может произойти ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий после перехода от фиксированного курса в режим управляемой гибкости обменного курса. Однако регулятор следит за ситуацией и держит ее под контролем.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью изданию «Минфин»

«На начальном этапе такой эффект возможен. Это новый валютный режим, а ко всему новому люди, традиционно, относятся с меньшим доверием. Наша задача — показать, что это действительно управляемая гибкость курса, а у НБУ есть рычаги контроля. Думаю, что рынок в этом быстро убедится, поэтому длительного ажиотажа не ожидаем», — сказал он.

Чиновник отметил, что сейчас у Нацбанка есть достаточные резервы для балансировки валютного рынка.

«Наши интервенции будут полностью покрывать дефицит валюты, вызванный войной. К тому же мы будем обеспечивать движение курса как в одну, так и в другую сторону», — сказал замглавы НБУ.

В то же время, Гелетий пояснил, что курс доллара будет колебаться в обе стороны, однако НБУ будет жестко ограничивать эти колебания.

«Мы понимаем, что во время войны никакого полноценного плавания курса быть не может. То есть никаких значительных скачков, никаких непредсказуемых всплесков, только контролируемая ситуация и минимальные колебания», — добавил он.

Он также отметил, что Нацбанк следит за ситуацией на валютном рынке и при улучшении ситуации курс может укрепляться, при ухудшении рыночной конъюнктуры — ослабляться.

«Но, опять же, благодаря нашим интервенциям все эти колебания будут незначительны», — рассказал Гелетий.

Справка Finance.ua:

Национальный банк со вторника, 3 октября, ввел управляемую гибкость обменного курса. Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка. Официальный курс при режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке при активном участии НБУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.