МВФ выделил Украине 1,1 миллиарда долларов в поддержку бюджета — Finance.ua
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МВФ выделил Украине 1,1 миллиарда долларов в поддержку бюджета

Казна и Политика
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МВФ выделил Украине 1,1 миллиарда долларов в поддержку бюджета
МВФ выделил Украине 1,1 миллиарда долларов в поддержку бюджета
Совет МВФ завершил пятый обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 1,1 миллиарда долларов в поддержку украинского бюджета.
Об этом говорится в релизе МВФ.
В МВФ отметили, что украинская экономика остается устойчивой, а выполнение программы расширенного финансирования (EFF) высоко, несмотря на сложные условия.
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Власти Украины достигли всех количественных целей на конец июня и выполнили четыре структурных контрольных показателя.
В ведомстве добавили, что для поддержания макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо продолжать реформаторские усилия, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное получение внешней помощи.
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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти средства будут направлены на покрытие расходов невоенного характера.
Также при пересмотре был оптимизирован график траншей на 2025 год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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