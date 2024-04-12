МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики

55
МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики
МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики
Новый анализ МВФ свидетельствует, что рост глобальной экономики становится лучше, чем ожидалось, и локомотивом для этого является экономика Соединенных Штатов и нескольких других стран.
Об этом заявила в четверг в «Атлантическом совете» директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева перед началом Весенних встреч МВФ и Всемирного банка.
«В докладе „Перспективы мировой экономики“ (WEO), который выйдет на следующей неделе, мы увидим, что глобальный рост несколько лучше благодаря мощной активности в Соединенных Штатах и ​​ряду стран с развивающейся рыночной экономикой», — отметила глава Фонда.
Читайте также
В этой связи она в позитивном ключе сослалась также на устойчивое потребление домохозяйств, увеличение инвестиций в бизнес, а также смягчение проблем с цепями поставок, что помогло росту экономики и снижению инфляции. Кроме того, по ее словам, обеспечить устойчивость мировой экономики удалось благодаря крепким макроэкономическим фундаментам и внедрению эффективной политики на разных уровнях. Дополнительно экономическую устойчивость обеспечили мощные рынки труда и рост занятости.
«Если опираться на данные, хочется выдохнуть с облегчением — мы избежали мировой рецессии и периода стагфляции. Кое-кто это предвидел, но этого не произошло», — отметила Георгиева.
Читайте также
По ее словам, остается еще много рисков, по поводу которых стоит волноваться.
Глобальная среда остается сложной, геополитическая напряженность увеличивает риск фрагментации мировой экономики. К тому же нынешний мир характеризуется неожиданностями, которых никто не ждет.
Глава МВФ также констатировала, что глобальная экономическая деятельность все еще слаба по историческим меркам. Мир до сих пор чувствует «шрамы» от пандемии: глобальные потери производства с 2020 года составляют около $3,3 триллиона, причем последствия непропорционально приходятся на наиболее уязвимые страны, в частности экономики, пострадавшие от конфликтов.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.