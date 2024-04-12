МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики — Finance.ua

МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики Сегодня 17:31

МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики

Новый анализ МВФ свидетельствует, что рост глобальной экономики становится лучше, чем ожидалось, и локомотивом для этого является экономика Соединенных Штатов и нескольких других стран.

Об этом заявила в четверг в «Атлантическом совете» директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева перед началом Весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

«В докладе „Перспективы мировой экономики“ (WEO), который выйдет на следующей неделе, мы увидим, что глобальный рост несколько лучше благодаря мощной активности в Соединенных Штатах и ​​ряду стран с развивающейся рыночной экономикой», — отметила глава Фонда.

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В этой связи она в позитивном ключе сослалась также на устойчивое потребление домохозяйств, увеличение инвестиций в бизнес, а также смягчение проблем с цепями поставок, что помогло росту экономики и снижению инфляции. Кроме того, по ее словам, обеспечить устойчивость мировой экономики удалось благодаря крепким макроэкономическим фундаментам и внедрению эффективной политики на разных уровнях. Дополнительно экономическую устойчивость обеспечили мощные рынки труда и рост занятости.

«Если опираться на данные, хочется выдохнуть с облегчением — мы избежали мировой рецессии и периода стагфляции. Кое-кто это предвидел, но этого не произошло», — отметила Георгиева.

По ее словам, остается еще много рисков, по поводу которых стоит волноваться.

Глобальная среда остается сложной, геополитическая напряженность увеличивает риск фрагментации мировой экономики. К тому же нынешний мир характеризуется неожиданностями, которых никто не ждет.

Глава МВФ также констатировала, что глобальная экономическая деятельность все еще слаба по историческим меркам. Мир до сих пор чувствует «шрамы» от пандемии: глобальные потери производства с 2020 года составляют около $3,3 триллиона, причем последствия непропорционально приходятся на наиболее уязвимые страны, в частности экономики, пострадавшие от конфликтов.

Фінансовий клуб По материалам:

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