Какой видят Украину граждане — исследование Gradus Research (инфографика)
Украинцы описывают жизнь в Украине как опасную и нестабильную, но в то же время — активную и прогрессивную. Это сочетание противоречивых характеристик свидетельствует о том, что война делает жизнь тяжелой, но не лишает ощущения развития и движения вперед.
Об этом свидетельствует ежегодный опрос Gradus Research ко Дню Независимости Украины.
Как отмечают аналитики, в 1996 году население значительно чаще описывало жизнь как нестабильную, бездушную и печальную. До полномасштабного вторжения общество оценивало ее более пессимистично.
Сегодня, несмотря на опасность войны, все больше респондентов видят современную жизнь прогрессивной, что свидетельствует о способности общества развиваться и создавать будущее.
Что объединяет украинцев:
- общий враг;
- чувство принадлежности к украинской нации;
- общее видение будущего страны.
В то же время больше всего разделяют общество политические взгляды, оценка действий власти и разный социальный статус.
Отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО
Большинство граждан выражают положительное отношение как ко вступлению Украины в ЕС, так и ко вступлению в НАТО.
Если в 2021 году приверженность интеграционным шагам была менее единодушной, то с начала полномасштабного вторжения эти показатели резко возросли и с тех пор держатся стабильно.
Как отмечают аналитики, это свидетельствует об осознании украинцами важности международных союзов для безопасности и развития страны в будущем.
Почти две трети респондентов верят в возможность иметь лучшую жизнь.
По словам социолога, основательницы и директора Gradus Research Евгении Близнюк, украинцы остаются сдержанными оптимистами по поводу будущего страны.
Она отмечает, что главным индикатором оптимизма является вера в будущее детей в Украине.
Важно отметить, что за три года доля тех, кто использует украинский в быту, выросла с чуть более половины до 68%.
«Этот тренд отражает глубинные изменения в обществе: украинский язык все больше становится повседневной нормой. А переход на украинский в быту — не только языковой, но и ценностный выбор, подчеркивающий единство нации во время войны», — говорится в исследовании.
