Более половины богатых жителей Великобритании заявили, что будут склонны покинуть страну, если правительство введет налог на богатство. Такие данные приводит консалтинговая компания Arton Capital, которая опросила более 1 тысячи респондентов с состоянием от 1 млн фунтов стерлингов ($1,4 млн) в конце июля — начале августа.
Об этом пишет Bloomberg.
Около 60% участников исследования признались, что ожидают более высокого качества жизни за рубежом. США возглавили список лучших направлений для переезда британских миллионеров, за ними следуют Канада, Австралия и ОАЭ. В исследовании отмечается, что выбор в пользу этих стран объясняется сочетанием более низких налогов и англоязычной среды.
«Великобритания находится в точке перелома, — заявил генеральный директор Arton Capital Арманд Артон. — Введение налога несет множество последствий, и чем дольше сохраняется неопределенность, тем выше риск утечки капитала, талантов и долгосрочных инвестиций в страны, где обеспечена большая стабильность для людей и будущего».
Исследование отражает лишь часть настроений среди богатых британцев, но перекликается с наблюдениями Bloomberg: по данным агентства, в последние месяцы количество уезжающих лидеров заметно возросло. При этом 66% миллионеров по-прежнему считают Великобританию привлекательным местом для вложений.
Согласно опросу Arton Capital, 82% опрошенных выразили готовность инвестировать в так называемые золотые визы или программы гражданства через инвестиции за рубежом.
Великобритания закрыла собственную схему в 2022 году из-за опасений злоупотреблений, однако, по информации Bloomberg, власти обсуждают запуск нового формата для иностранных инвесторов.
