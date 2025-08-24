Украина — в сердце. Поздравления к 24 августа от Finance.ua
Дорогие украинцы!
Сегодня у нас есть большой повод праздновать, ведь мы отмечаем тридцать четвертый День Независимости Украины! Независимости, за которую каждый день борются наши военные своей кровью. Независимость, за которую во время войны с россией наши дети платят собственным детством, а наши родители — заплаканными глазами.
Да, сегодня у Украины действительно непростые времена. Мы снова должны сражаться за права и свободы с коварным и гораздо более мощным в военном и экономическом плане врагом. Но за тьмой и невзгодами всегда должен быть свет и благополучие. Украина и украинцы уже достигали многого, продолжают держать курс и, мы уверены, будут это делать и дальше.
В этот праздничный день портал Finance.ua решил оставить в поздравлении карту-коллаж с выдающимися событиями и персонами за эти 34 года. Интересно, будут ли вам знакомы все образы, мгновения и персоны?
Конечно, это лишь маленькая часть всего хорошего и доброго, которое встречалось на жизненном пути украинцев за эти годы. Мы уверены, что впереди наше родное государство и нас с вами ждет еще больше хороших мгновений и персоналий, которыми стоит гордиться.
Приближать эти времена и нашу победу над рашизмом советуем донатами и помощью ВСУ — лучшие «санкции» против государства-террориста только у них! Вот небольшой список фондов, куда можно направить вашу помощь:
- Вернись живым — фонд компетентной помощи армии.
- Благотворительный фонд Сергея Притулы — помощь армии и гуманитарные проекты.
- Благотворительный фонд «Спільнота Стерненка» — помощь с постоянным обеспечением сил безопасности и обороны дронами, прежде всего типа FPV.
- Каритас Украины — подразделение одной из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире и Европе.
- Благотворительный фонд «Свои» — помощь пострадавшим от российской агрессии.
- Твоя опора — один из крупнейших гуманитарных фондов Украины.
- Ветеранка — помощь фронту, женщинам в армии и ветеранкам.
- UAnimals — помощь животным.
- Let’s help — помощь одиноким пожилым людям.
- Tabletochki — монопрофильный фонд, фокусирующийся на проблеме детского рака в Украине.
- Госпитальеры — добровольческая организация парамедиков.
С праздником, Украина! Ваш finance.ua.
Поделиться новостью
Также по теме
Большинство украинцев останется в Польше даже после возможного перемирия — Fitch
Украина — в сердце. Поздравления к 24 августа от Finance.ua
Наличные деньги уходят в прошлое: растет популярность безналичных расчетов (инфографика)
Как менялась инфляция в Украине за годы независимости
Xiaomi выйдет на европейский рынок электромобилей в 2027 году
Meta запустила ИИ-перевод Reels для контент-мейкеров