20
Дорогие украинцы!
Сегодня у нас есть большой повод праздновать, ведь мы отмечаем тридцать четвертый День Независимости Украины! Независимости, за которую каждый день борются наши военные своей кровью. Независимость, за которую во время войны с россией наши дети платят собственным детством, а наши родители — заплаканными глазами.
Да, сегодня у Украины действительно непростые времена. Мы снова должны сражаться за права и свободы с коварным и гораздо более мощным в военном и экономическом плане врагом. Но за тьмой и невзгодами всегда должен быть свет и благополучие. Украина и украинцы уже достигали многого, продолжают держать курс и, мы уверены, будут это делать и дальше.
В этот праздничный день портал Finance.ua решил оставить в поздравлении карту-коллаж с выдающимися событиями и персонами за эти 34 года. Интересно, будут ли вам знакомы все образы, мгновения и персоны?
Конечно, это лишь маленькая часть всего хорошего и доброго, которое встречалось на жизненном пути украинцев за эти годы. Мы уверены, что впереди наше родное государство и нас с вами ждет еще больше хороших мгновений и персоналий, которыми стоит гордиться.
Приближать эти времена и нашу победу над рашизмом советуем донатами и помощью ВСУ — лучшие «санкции» против государства-террориста только у них! Вот небольшой список фондов, куда можно направить вашу помощь:
С праздником, Украина! Ваш finance.ua.
