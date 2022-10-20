МВФ оценил влияние российского вторжения на экономику Украины — Finance.ua
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МВФ оценил влияние российского вторжения на экономику Украины

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Российское вторжение в Украину, которое началось более семи месяцев назад, привело к большим человеческим жертвам, массовому перемещению населения и значительному повреждению инфраструктуры.
Об этом сообщается в заявлении МВФ.
«Влияние на экономическую активность было огромным: реальный ВВП резко сократился, инфляция резко возросла, торговля была серьезно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня», — говорится в сообщении.
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По данным МВФ, сразу же после вторжения власти быстро адаптировали денежно-кредитную и валютную политику для сохранения финансовой и курсовой стабильности. Совсем недавно, чтобы компенсировать значительный урон международных резервов, была проведена девальвация обменного курса, что помогло стабилизировать валютные резервы и сохранить общую макроэкономическую и финансовую стабильность.
Фискальная политика ориентирована на приоритетные расходы на оборону, социальные выплаты, гуманитарные нужды и, где возможно, некоторые исправления критической инфраструктуры, отметили в МВФ.
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«Неопределенность относительно размера потребностей в финансировании остается чрезвычайно высокой и сильно зависит от продолжительности войны и ее интенсивности, а экономические риски вырисовываются большими, в том числе связанными с потенциальными дополнительными убытками критически важной инфраструктуры или новыми сбоями в сельскохозяйственном и энергетическом секторах», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • МВФ прогнозирует, что экономика Украины сократится в 2022 году на 35%. Фонд пока не делает прогнозы на 2023 год.
  • 17 октября Украина начала переговоры с МВФ по новой программе финансирования, которая может начаться в 2023 году. «В следующем году наша работа с донорами будет зависеть от сотрудничества с Фондом», — говорит заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
  • Крупнейшие доноры среди стран — США, Канада, Германия и Великобритания, среди институциональных инвесторов — Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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