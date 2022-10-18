Миссия МВФ по Украине началась в Вене — Finance.ua
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Миссия МВФ по Украине началась в Вене

Казна и Политика
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Миссия МВФ по Украине началась в Вене
Миссия МВФ по Украине началась в Вене
Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября, и продлится до 20 октября.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В регуляторе отметили, что в рамках миссии представители НБУ во главе с Главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами, в ходе которых будет рассматриваться текущее состояние экономики Украины. А также макропрогноз, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.
«Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой Мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.
В Нацбанке уверены, что новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам по расширению международной помощи Украине.

Справка Finance.ua:

  • в начале октября исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования в рамках Rapid Financing Instrument;
  • ранее МВФ расширил эту программу, благодаря чему стала возможной дополнительная помощь Украине;
  • в марте МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть это был максимальный объем для Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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