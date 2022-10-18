Миссия МВФ по Украине началась в Вене — Finance.ua

Миссия МВФ по Украине началась в Вене Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Миссия МВФ по Украине началась в Вене

Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября, и продлится до 20 октября.

В регуляторе отметили, что в рамках миссии представители НБУ во главе с Главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами, в ходе которых будет рассматриваться текущее состояние экономики Украины. А также макропрогноз, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

«Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой Мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

В Нацбанке уверены, что новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам по расширению международной помощи Украине.

Справка Finance.ua:

в начале октября исполнительный совет МВФ поддержал выделение Украине около 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования в рамках Rapid Financing Instrument;

ранее МВФ расширил эту программу, благодаря чему стала возможной дополнительная помощь Украине;

в марте МВФ уже предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны. Максимальный объем RFI ограничен 50% квоты страны в МВФ в год, то есть это был максимальный объем для Украины.



Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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