Україна отримала від донорів на $13 млрд менше, ніж обіцяли. Хто дав найбільше грошей — Finance.ua

Україна отримала від донорів на $13 млрд менше, ніж обіцяли. Хто дав найбільше грошей Вчора 08:01 — Казна та Політика

Україна отримала від донорів на $13 млрд менше, ніж обіцяли. Хто дав найбільше грошей

З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала від міжнародних донорів майже $22 млрд фінансової допомоги. Ця сума могла бути майже вдвічі більшою, судячи з заяв найбільших донорів.

Про це пише Forbes.

17 жовтня Україна розпочала переговори з МВФ щодо нової програми фінансування, яка може розпочатися у 2023 році. «Наступного року наша робота з донорами залежатиме від співпраці з Фондом», — каже заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

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Проєкт бюджету 2023 року передбачає залучення від партнерів $38 млрд протягом наступного року. З початку вторгнення росії Україна отримала майже $22 млрд допомоги, український уряд очікує ще близько $13 млрд.

Найбільші донори серед країн — США, Канада, Німеччина та Велика Британія, серед інституційних інвесторів — Євросоюз, Міжнародний валютний фонд, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк.

Інфографіка: Forbes

Втім, обсяг обіцяних коштів — майже вдвічі більший. Особливо помітні розбіжності між обіцянками та реальними діями — від Євросоюзу, який до останнього часу надав лише 25% анонсованих коштів. 18 жовтня статистика покращилася: уряд підтвердив надходження від ЄС ще €2 млрд.

Проблема зовнішнього фінансування наступного року буде такою ж гострою, як і зараз. Через падіння економіки і зростання воєнних видатків країна щомісяця потребує близько $5 млрд на покриття бюджетного дефіциту.

Частину коштів дає Національний банк, «друкуючи» гроші. Але використання цього механізму потребує обережності, щоб не спровокувати неконтрольовану інфляцію, яка прискорилась до 24,6%. Тому важливим джерелом коштів для уряду є допомога міжнародних партнерів.

Головною перепоною є бюрократія, говорить експерт Центру економічної стратегії Максим Самойлюк. Певний час виділення грошей блокувала Німеччина, потім виникали інші проблеми, що не потрапляли в публічний простір, вважає він. €5 млрд від ЄС можуть надійти цього місяця, прогнозує Самойлюк, хоча раніше ці кошти очікували у вересні.

Є інші причини, окрім бюрократії (узгоджень, перевірки ризиків, позицій різних установ, страхування та гарантій), говорить експерт CASE Україна Євген Дубогриз. Система допомоги розроблена для мирного часу і погано працює під час війни, коли діяти треба швидко, пояснює він. Про політичні чинники чи «російські підступні наміри» не йдеться, вважає Дубогриз.

Нерегулярне надходження коштів — це одна з причин, чому доводиться вдаватися до емісії грошей, говорить фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. На щастя, окремі країни є більш гнучкими і допомагають Україні, додає він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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