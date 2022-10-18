Україна отримала 2 мільярди євро від ЄС — Finance.ua
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Україна отримала 2 мільярди євро від ЄС

Казна та Політика
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Україна отримала 2 мільярди євро від ЄС
Україна отримала 2 мільярди євро від ЄС
Україна у вівторок отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу — це перший транш з пакету допомоги у 5 млрд євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України», — написав він у Telegram.
За його словами, кошти допоможуть покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах.
Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.
Шмигаль нагадав, що загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Він подякував європейським партнерам і зазначив, що сторони працюють далі над новими фінансовими програмами на наступний рік.
Україна продовжить отримувати нові транші макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи надання 2 млрд євро допомоги Україні.
«Сьогодні ми надаємо Україні 2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Ще більше буде надано до кінця року. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми обговоримо, як забезпечити стабільну фінансову підтримку зі світовими партнерами на конференції Rebuild Ukraine», — написала фон дер Ляєн у твіттері.

Довідка Finance.ua:

  • на початку вересня Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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