МВФ анонсировал начало работы над новой программой для Украины

Казна и Политика
МВФ анонсировал начало работы над новой программой для Украины
МВФ анонсировал начало работы над новой программой для Украины
Миссия Международного валютного фонда готовится начать работу с украинскими властями для обсуждения возможностей относительно запуска новой финансовой программы.
Об этом сообщила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

О чем будут говорить во время миссии

Козак отметила, что миссия приступит к работе в ближайшее время. Она не назвала конкретные сроки и формат, однако обозначила главные темы дискуссий.
В их числе политика сохранения макроэкономической стабильности Украины, обеспечение устойчивости государственного долга и продвижение структурных реформ.
По ее словам, структурная политика будет включать меры по мобилизации внутренних доходов и усилению борьбы с коррупцией.

Два ключевых компонента новой программы

Представитель Фонда подчеркнула, что потенциальная новая программа будет иметь два основных компонента. Она объяснила, что первый компонент касается мобилизации внутренних доходов, способности государства привлекать финансирование на внутреннем рынке, принятия надежного бюджета на 2026 год и контроля расходов. Второй компонент предусматривает международную поддержку со стороны партнеров, условия которой должны отвечать требованиям по устойчивости долга с учетом дефицита финансирования.
Козак сообщила, что во время работы миссия определит объем дефицита финансирования Украины и обсудит текущие процессы реструктуризации долга. Она напомнила, что МВФ не участвует в переговорах между Украиной и кредиторами, но будет учитывать их результаты при оценке устойчивости долга.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Вloomberg писал, что Международный валютный фонд выражает обеспокоенность рядом бюджетных решений Украины на фоне переговоров относительно новой четырехлетней кредитной программы.
Отмечалось, что МВФ имеет замечания относительно налоговых льгот, в частности для предпринимателей и перерабатывающей промышленности. По мнению фонда, такие меры могут осложнить и так напряженное финансовое положение Украины.
Кроме того, в МВФ обратили внимание на предложение ввести бесплатный проезд в поездах на расстояние до 3 тысяч километров.
По материалам:
Укрінформ
