Мужчин 18−22 лет не выпустят за границу без одного документа — Finance.ua
ру
Личные финансы
В Украине изменили правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18−22 лет.
Теперь для выезда за пределы Украины они должны иметь при себе военно-учетный документ наряду с паспортом.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, пишет РБК-Украина.
В комментарии Демченко отметил, что правительство приняло внесение изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины
«По распространенной в настоящее время информации с момента вступления в силу принятых изменений право пересекать государственную границу Украины в случае введения на территории Украины военного положения будут иметь граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно», — отметил он.
Спикер ГПСУ пояснил, что следует обратить внимание и на то, что соответствующая норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2−14 указанных Правил, то есть лиц, занимающих определенные должности органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления. Выезд за границу этой категории лиц может осуществляться по-прежнему только в служебную командировку.
«Относительно возможности пересечения границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет включительно также подчеркиваем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы, так и военно-учетный документ (военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу», — подчеркнул он.
Демченко также сказал, что пропуск этой категории граждан, в отношении которой приняты изменения, пограничники начнут обеспечивать после публикации этих изменений и вступления их в силу.

Справка Finance.ua:

По материалам:
Finance.ua
