Мужчинам до 22 лет разрешили выезжать за границу — Finance.ua

Мужчинам до 22 лет разрешили выезжать за границу

Кабинет Министров разрешил мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.

«Правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — заявила Свириденко.

По ее словам, решение распространяется и на тех, кто сейчас находится за границей.

«Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — подчеркнула она.

Изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования постановления.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что постановление Кабмина еще не готово.

«Постановления по выезду 18−22-летних до сих пор нет, потому что оно еще не написано», — отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что поручил правительству проработать возможность упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив потолок с 18 до 22 лет. По словам президента, такая инициатива поможет сохранить связь молодых людей с Украиной и создаст больше возможностей для их реализации, в частности, в обучении в украинских учебных заведениях.

26 августа Зеленский анонсировал, что Кабинет Министров на заседании правительства утвердит новые правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Глава государства добавил, что все детали по этому решению уже согласованы с военным командованием. Он заверил, что в ближайшее время должны заработать соответствующие возможности.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил , что это решение открывает для молодежи новые возможности. «Цель этого шага — в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины. Делаем максимум, чтобы украинская молодежь имела доступ к качественному образованию и международному опыту, оставаясь при этом крепкой частью нашего государства», — заявил он.

