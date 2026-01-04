Иран предлагает иностранным правительствам покупать оружие за криптовалюту Сегодня 07:02

В Иране предложили продавать иностранным государствам современные системы вооружения, включая баллистические ракеты, беспилотники и военные корабли за криптовалюту. Таким образом Тегеран пытается использовать цифровые активы для обхода западных финансовых ограничений.

Об этом сообщает Financial Times

Министерство обороны Ирана заявило о готовности вести переговоры о военных контрактах, которые позволяют оплату в цифровых валютах, а также через бартерные соглашения и иранские риалы, согласно рекламным документам и условиям оплаты.

Это один из первых известных случаев, когда национальное государство публично заявило о своей готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегического военного оборудования.

Этот шаг сделан на фоне все большего количества доказательств того, что страны, подвергающиеся значительным санкциям со стороны США и Европы, используют криптовалюту и другие альтернативные финансовые каналы для поддержки торговли чувствительными товарами, сообщает FT.

По данным Стокгольмского института исследований мира, в 2024 году Иран занял 18-е место в мире по объему экспорта оружия, уступив Норвегии и Австралии.

Власти США ранее обвиняли Иран в использовании цифровых активов для содействия продаже нефти и перемещения сотен миллионов долларов. В сентябре Министерство финансов США наложило санкции на лиц, которые, по данным ведомства, были связаны с Корпусом стражей исламской революции за управление «теневой банковской» сетью, которая использовала криптовалюты для обработки платежей от имени Тегерана.

