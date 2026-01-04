0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иран предлагает иностранным правительствам покупать оружие за криптовалюту

7
В Иране предложили продавать иностранным государствам современные системы вооружения, включая баллистические ракеты, беспилотники и военные корабли за криптовалюту. Таким образом Тегеран пытается использовать цифровые активы для обхода западных финансовых ограничений.
Об этом сообщает Financial Times.
Министерство обороны Ирана заявило о готовности вести переговоры о военных контрактах, которые позволяют оплату в цифровых валютах, а также через бартерные соглашения и иранские риалы, согласно рекламным документам и условиям оплаты.
Это один из первых известных случаев, когда национальное государство публично заявило о своей готовности принимать криптовалюту в качестве оплаты за экспорт стратегического военного оборудования.
Этот шаг сделан на фоне все большего количества доказательств того, что страны, подвергающиеся значительным санкциям со стороны США и Европы, используют криптовалюту и другие альтернативные финансовые каналы для поддержки торговли чувствительными товарами, сообщает FT.
По данным Стокгольмского института исследований мира, в 2024 году Иран занял 18-е место в мире по объему экспорта оружия, уступив Норвегии и Австралии.
Власти США ранее обвиняли Иран в использовании цифровых активов для содействия продаже нефти и перемещения сотен миллионов долларов. В сентябре Министерство финансов США наложило санкции на лиц, которые, по данным ведомства, были связаны с Корпусом стражей исламской революции за управление «теневой банковской» сетью, которая использовала криптовалюты для обработки платежей от имени Тегерана.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems