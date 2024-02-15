Mozilla сокращает штат — Finance.ua

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Mozilla сокращает штат

Фондовый рынок
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Mozilla сокращает штат
Mozilla сокращает штат
Mozilla Corp., разработчик одного из самых популярных в мире веб-браузеров Firefox, сокращает около 60 рабочих мест после назначения нового генерального директора компании.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Mozilla заявили, что этот шаг касается около 5% ее персонала и в основном отдела по разработке продукта.
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«Мы сокращаем инвестиции в некоторые сферы продуктов, чтобы сосредоточиться на сферах, которые, по нашему мнению, имеют самые большие шансы на успех. Мы намерены изменить приоритет ресурсов на такие продукты как Firefox Mobile, где есть значительные возможности для роста и создания лучшей модели для отрасли», — говорится в заявлении Mozilla.
Решение компании было объявлено спустя неделю после того, как компания назначила Лауру Чемберс своим новым генеральным директором. Она является бывшей руководительницей Airbnb Inc. и eBay Inc.
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Чемберс присоединилась к совету правления компании Mozilla три года назад.
Митчелл Бейкер, уже бывший гендиректор Mozilla, ушел в отставку, чтобы стать исполнительным главой компании.
В последний раз Mozilla сократила значительное количество рабочих мест четыре года назад в разгар пандемии коронавируса COVID-19.
Помимо веб-браузера Firefox, продукты Mozilla включают в себя программное обеспечение электронной почты Thunderbird и программу Pocket для сохранения статей.
По материалам:
Укрінформ
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