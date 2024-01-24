eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы

Фондовый рынок
27
eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы
eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы
Американская компания электронной коммерции eBay заявила, что планирует уволить 1000 сотрудников или около 9% своей рабочей силы.
Об этом пишет TechCrunch.
Генеральный директор eBay Джейми Янноне признал, что компания быстро нанимала работников, но не выросла настолько, чтобы оправдать численность персонала.
Читайте также
«Несмотря на внешнее давление, в частности сложную макроэкономическую ситуацию, мы знаем, что можем быть лучше за счет факторов, которые мы контролируем. Несмотря на то, что мы достигаем прогресса в реализации нашей стратегии, наша общая численность персонала и расходы опережают рост нашего бизнеса», — отметил Янноне в письме, которое прислали сотрудникам.
Читайте также
«Чтобы решать эту проблему, мы внедряем организационные изменения, которые выравнивают и консолидируют определенные команды, чтобы улучшить сквозной опыт и лучше удовлетворить потребности наших клиентов по всему миру», — написал СЕО компании.
Также eBay сообщила, что в ближайшие месяцы планируют сократить сотрудников, работающих по контракту.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.