eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы — Finance.ua

eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы Сегодня 22:28 — Фондовый рынок

eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы

Американская компания электронной коммерции eBay заявила, что планирует уволить 1000 сотрудников или около 9% своей рабочей силы.

Об этом пишет TechCrunch.

Генеральный директор eBay Джейми Янноне признал, что компания быстро нанимала работников, но не выросла настолько, чтобы оправдать численность персонала.

Читайте также Концерн Bosch запланировал сокращение 1200 рабочих мест до конца 2026 года

«Несмотря на внешнее давление, в частности сложную макроэкономическую ситуацию, мы знаем, что можем быть лучше за счет факторов, которые мы контролируем. Несмотря на то, что мы достигаем прогресса в реализации нашей стратегии, наша общая численность персонала и расходы опережают рост нашего бизнеса», — отметил Янноне в письме, которое прислали сотрудникам.

Читайте также Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов

«Чтобы решать эту проблему, мы внедряем организационные изменения, которые выравнивают и консолидируют определенные команды, чтобы улучшить сквозной опыт и лучше удовлетворить потребности наших клиентов по всему миру», — написал СЕО компании.

Также eBay сообщила, что в ближайшие месяцы планируют сократить сотрудников, работающих по контракту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.