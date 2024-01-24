eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы — Finance.ua

eBay сокращает 9% рабочих мест: это не все увольнение, которое запланировала компания в ближайшие месяцы
Американская компания электронной коммерции eBay заявила, что планирует уволить 1000 сотрудников или около 9% своей рабочей силы.
Об этом пишет TechCrunch.
Генеральный директор eBay Джейми Янноне признал, что компания быстро нанимала работников, но не выросла настолько, чтобы оправдать численность персонала.
«Несмотря на внешнее давление, в частности сложную макроэкономическую ситуацию, мы знаем, что можем быть лучше за счет факторов, которые мы контролируем. Несмотря на то, что мы достигаем прогресса в реализации нашей стратегии, наша общая численность персонала и расходы опережают рост нашего бизнеса», — отметил Янноне в письме, которое прислали сотрудникам.
«Чтобы решать эту проблему, мы внедряем организационные изменения, которые выравнивают и консолидируют определенные команды, чтобы улучшить сквозной опыт и лучше удовлетворить потребности наших клиентов по всему миру», — написал СЕО компании.
Также eBay сообщила, что в ближайшие месяцы планируют сократить сотрудников, работающих по контракту.
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