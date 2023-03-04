Можно ли «выписать» из своего жилища ребенка — Finance.ua

Можно ли «выписать» из своего жилища ребенка Сегодня 15:14 — Личные финансы

Можно ли «выписать» из своего жилища ребенка

В Украине собственник жилья имеет право «выписать» человека самостоятельно без его согласия во внесудебном порядке.

Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.

Основания для снятия человека с задекларированного или зарегистрированного местожительства:

заявление человека о снятии его с задекларированного или зарегистрированного местожительства (пребывания);

заявление владельца жилья частной формы собственности в отношении совершеннолетнего человека, местожительство которого зарегистрировано или задекларировано в жилище, принадлежащем владельцу на основании права собственности.

В случае предоставления собственником жилья заявления о «выписке» родителей или других законных представителей ребенка или одного из них такой ребенок подлежит снятию с задекларированного или зарегистрированного местожительства вместе с его родителями или другими законными представителями или одним из них.

Но снятие с задекларированного или зарегистрированного местожительства ребенка не производится по заявлению владельца жилья, если владельцем такого жилья является один из родителей или другие законные представители ребенка.

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Если заявление о снятии с зарегистрированного местожительства подается совладельцем жилья, то в таком случае необходимо согласие других совладельцев жилья, которое подается лично или через представителя.

Вместе с заявлением о снятии человека с зарегистрированного местожительства, которое подается в бумажной форме, прилагаются:

паспортный документ человека;

военно-учетный документ — для граждан Украины, подлежащих постановке на военный учет или состоящих на военном учете;

свидетельство о рождении — для ребенка в возрасте до 14 лет.

Подача заявления о снятии с зарегистрированного местожительства ребенка в возрасте до 14 лет или человека, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, производится одним из родителей или других законных представителей такого лица с согласия другого родителя или законных представителей.

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Снятие с зарегистрированного местожительства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет производится с согласия его родителей или других законных представителей или одного из них, кроме случая, когда такое лицо является получателем образования и зарегистрировано/задекларировано в общежитии.

Если для снятия с задекларированного местожительства лично себя (в том числе через законного представителя или представителя), человек может подать как письменное заявление, так и воспользоваться электронной услугой в Дії , то для того чтобы «выписать» другого человека из своего жилища, нужно обращаться в орган регистрации или ЦПАУ по месту зарегистрированного местожительства.

Пока действует военное положение, услуга в Дії недоступна.

Следует обратить внимание, что «выписать» одного из совладельцев жилья без его согласия невозможно.

Другими словами, муж как владелец квартиры может «выписать» из своего жилья бывшую жену, однако не может снять с регистрации своего несовершеннолетнего ребенка без согласия его матери.

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