Можно ли оформить паспорт не по месту регистрации: ответы на часто задаваемые вопросы — Finance.ua

Можно ли оформить паспорт не по месту регистрации: ответы на часто задаваемые вопросы Сегодня 11:02 — Личные финансы

Можно ли оформить паспорт не по месту регистрации: ответы на часто задаваемые вопросы

После начала полномасштабной войны многим украинцам пришлось покинуть свои дома и оперативно эвакуироваться с территорий боевых действий. В связи с чем часть из них могли забыть или просто потерять паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу. При этом у некоторых украинцев, выехавших из зоны боевых действий, документы могли отобрать российские войска во время пересечения КПП.

Учитывая распространенность проблемы и ускорение процесса возобновления выдачи соответствующих документов, правительство решило ввести ряд новаций. Как объясняет Минреинтеграции , установление личности будет проводиться с привлечением свидетелей, круг которых был значительно расширен. Также свидетелей могут опрашивать в режиме видеоконференции.

Как будет проходить процедура установления личности?

Гражданин, которого идентифицируют, должен присутствовать у работника Государственной миграционной службы (ГМС), а члены семьи, подтверждающие его личность, могут опрашиваться с помощью видеоконференцсвязи.

Проверка факта принадлежности лица к гражданству Украины может производиться по имеющимся данным учета таможенной службы, других государственных и единых реестров, по информационным базам, которые находятся в собственности государства.

Как получить паспорт, который уже готов, но не выдан из-за прекращения работы миграционной службы в связи с оккупацией или боевыми действиями?

В таких случаях завершение процедуры оформления документов будет осуществляться другим территориальным подразделением ГМС, а не тем, который принял документы.

Готовые паспорта для их выдачи гражданам будут пересылаться от одного территориального подразделения ГМС другому на территории Украины или в зарубежные дипломатические учреждения (посольство, консульство). Кроме того, предусмотрена возможность формирования е-паспорта гражданина Украины, а также заграничного е-паспорта (речь идет о документах, отображаемых в приложении «Дія») лицам, которые не смогли получить уже готовый паспорт из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий.

Оформление загранпаспорта ребенку

Эта процедура была упрощена для родителей, находящихся за границей и желающих оформить загранпаспорт ребенку в заграничном дипломатическом учреждении.

Если ранее требовалось обязательное согласие обоих родителей, то теперь оформить загранпаспорт ребенку можно на основании обращения только одного. А получить изготовленный паспорт сможет другое близкое лицо, которое укажут родители или другие законные представители, например, совершеннолетняя сестра, брат, дедушка, бабушка и т.д.

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