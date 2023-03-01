Выписку о месте жительства ребенка можно получить в «Дії» — Finance.ua

Выписку о месте жительства ребенка можно получить в «Дії» Сегодня 17:00 — Личные финансы

Выписка о месте жительства — одна из самых популярных справок, которая необходима при записи ребенка в детсад или школу.

Раньше, чтобы получить эту справку о прописке, нужно было идти в ЦПАУ или орган регистрации.

Об этом пишет Государственная миграционная служба.

Теперь благодаря сотрудничеству Минцифры, МВД и ГМС Украины, ее можно оформить за 1 минуту на портале «Дія».

Для этого необходимо

авторизоваться на портале «Дія»;

в разделе «Услуги» выбрать «Справки и выписки»;

выбрать услугу «Выписка о месте жительства»;

выбрать, что хотите получить выписку для вашего ребенка;

указать серию и номер свидетельства о рождении ребенка.

Заметим, что выписка о месте жительства ребенка сформируется, если информация о ребенке имеется в Реестре территориальной громады.

Обращаем внимание, что каждая электронная выписка содержит уникальный QR-код, отсканировав который работник госучреждения сможет убедиться в действительности документа и проверить информацию в реестрах.

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