Можно ли восстановить утраченную справку ВПЛ, если случайно удалили ее в «Дія» — Finance.ua

Можно ли восстановить утраченную справку ВПЛ, если случайно удалили ее в «Дія» Сегодня 15:12 — Личные финансы

Можно ли восстановить утраченную справку ВПЛ, если случайно удалили ее в «Дія»

В случае отмены справки ВПЛ следует направить официальные обращения в Министерство цифровой трансформации и Национальную социальную сервисную службу. В обращениях следует подробно описать ситуацию и обосновать случайность отмены документа.

Об этом сообщили специалисты «Юридического справочника для ВПЛ».

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Согласно предписаниям Порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет, доступ лица к электронной справке обеспечивается в течение периода действия справки и прекращается в случае принятия решения об отмене справки с отображением соответствующего статуса действия справки во время проведения проверки с использованием технических средств Единой информационной базы данных о ВПЛ и Портала «Дія» , — говорится в сообщении.

ВПЛ при наличии РНОКПП также может сообщить об отказе от справки ВПЛ средствами Портала «Дія», в частности с использованием мобильного приложения «Дія».

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ», основанием для отмены действия справки о взятии на учет ВПЛ и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о ВПЛ являются обстоятельства, при которых внутренне перемещенное лицо подало заявление об отказе от справки.

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Таким образом, отмена справки ВПЛ, в том числе онлайн, является действием, которое приводит к юридически значимым последствиям — человек теряет «статус» внутренне перемещенного и право на выплаты пособия на проживание.

Что делать, если отменил справку ВПЛ случайно

С юридической точки зрения человек продемонстрировал свое волеизъявление. К тому же действительно отказаться от справки случайно, «одним кликом», невозможно.

Для этого следует осуществить целую совокупность действий, а перед этапом отмены справки заявитель должен поставить галочку возле уведомления «Подтверждаю достоверность приведенных в заявлении данных» (т.е. приложение автоматически сформирует заявление об отмене справки ВПЛ, подгрузит его для предпросмотра, напомнит о необходимости перепроверки информации в заявлении и нажать согласительную галочку) и нажать кнопку «Отправить».

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В сложившейся ситуации можно направить официальные обращения в Минцифры и Нацсоцсервисную службу, подробно описав ситуацию и объяснив случайность отмены справки ВПЛ.

Однако следует отметить, что в законодательстве отсутствует четкое регулирование таких процедур, поэтому шансы на успешное восстановление справки ВПЛ оцениваются как низкие.

Можно ли получить справку ВПЛ повторно

Новую справку ВПЛ можно оформить, обратившись в ЦПАУ или орган социальной защиты населения.

Но если вы получали выплату помощи на проживание ВПЛ, то из-за такой отмены справки вернуть ее вряд ли удастся, поскольку это будет считаться повторным обращением за назначением выплат без дополнительных льготных оснований для назначения выплат во второй раз (как пример, повторная эвакуация, повреждение/уничтожение жилья и т. п. ).

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