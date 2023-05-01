Можно ли вести бизнес без регистрации ФЛП: штрафы и последствия — Finance.ua

Можно ли вести бизнес без регистрации ФЛП: штрафы и последствия Сегодня 16:17 — Личные финансы

Можно ли вести бизнес без регистрации ФЛП: штрафы и последствия

В последние годы довольно много украинцев занимаются предпринимательской деятельностью, так что важно знать, что будет, если не регистрировать ФЛП, и какой штраф потом придется заплатить.

Бухгалтер Михаил Смокович замечает, что лично знает много людей, которые продают товары через интернет, занимаются рукоделием или предоставляют какие-то бытовые услуги — и все это без регистрации ФЛП. Просто беру наличными или на свою карту физического лица. И работать таким образом удается довольно долго.

"Однако это нарушение, за которое предусмотрена ответственность. Начнем с того, что можно получить штраф в размере от 17 000 до 85 000 гривен за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования. Этот штраф предусмотрен статьей 165 кодекса Украины об административных правонарушениях , - говорит бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП Михаил Смокович.

Бухгалтер добавляет, что получить вышеупомянутый штраф не так уж просто, если у вас нет вывески, по которой можно зайти в заведение/кабинет с улицы. Ведь эти штрафы обычно так и выписываются. Шли по улице, увидели магазин, а там продают без оформления — штраф. Да и с такими случаями очень редко сталкиваются.

«Но этот штраф — это не единственное, чего стоит опасаться. Ведь все работающие без официальной регистрации — не платят со своего дохода налоги. А за это ответственность может быть значительно серьезнее», — подчеркивает он.

Посчитаем на практике, какой штраф можно получить

Возьмем такой случай, вы продаете через интернет постельное белье. В месяц оборот 20 000 гривен. Ваш доход — 30%, что в деньгах — 6000 гривен.

Что произойдет, если налоговая узнает о такой деятельности? Берем срок исковой давности 3 года, и считаем доход за этот период — 3 года * 12 мес * 20 000 гривен оборота = 720 000 гривен.

Из этой суммы налоговая доначислит 18% НДФЛ (129 600 гривен) и 1,5% военного сбора (10 800 гривен) + штраф за несвоевременную уплату налога 20% (25 920). И это кроме административных штрафов.

Почему многие украинцы работают, не оформляя ФЛП

Михаил Смокович считает, что в Украине многие работают без оформления, скорее всего, потому, что не знают о последствиях, потому что ни от кого о них не слышали, ведь подобные дела сейчас случаются нечасто.

«Все потому, что налоговая наша почти не имеет инструментов контроля. В банках действует банковская тайна, а информация по нашим счетам может передаваться в налоговую только по запросу суда. Даже если банки государственные. Новая почта также не спешит делиться информацией», — объясняет он.

Поэтому почти единственным способом для налоговой узнать ведение незарегистрированной хозяйственной деятельности — жалоба покупателя или клиента. Не согласились на возврат товара, предоставили некачественную услугу и отказались возвращать средства, возник конфликт с покупателем/клиентом, не позволили рассчитаться через POS-терминал — получили жалобу и проверку.

А если вы получаете средства на счет или по Новой почте — информация о ваших транзакциях хранится почти вечно и работает доказательством нарушения.

«Поэтому следует задуматься об официальной работе через регистрацию ФЛП, по которому в Украине самые низкие налоги в Европе. Регистрация онлайн через Дію за 15 минут, подача отчетности в электронке, контроль и уплата налогов онлайн», — отмечает он.

Действующие налоги для ФЛП

Напомним, что размер налогов для предпринимателей в Украине привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму, которые сейчас составляют 6700 гривен и 2589 гривен соответственно.

ФЛП 1 группы:

ЕСВ — 1474 грн в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог — 268,40 грн в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2023 года).

ФЛП 2 группы:

ЕСВ будет составлять 1474 грн в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог — 1340 грн в месяц (20% минимальной заработной платы на 1 января 2023 года).

ФЛП 3 группы:

ЕСВ будет составлять 1474 грн в месяц (22% размера минимальной заработной платы);

единый налог — процентная ставка 5% дохода или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Телеканал 24 По материалам:

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