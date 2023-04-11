ФЛП нужно уведомлять о своем статусе, чтобы избежать штрафа 680 гривен — ГНС Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Главное управление ГНС в Днепропетровской области напоминает, что 01 апреля 2023 года вступил в силу Закон Украины от 12 января 2023 № 2888-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно платежных услуг», — пишет Кадровик.

Так, с учетом изменений, физические лица — предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, обязаны уведомлять о своем статусе банки, другие финансовые учреждения, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег, в которых такие лица открывают счета/электронные кошельки (п. 69.7 ст. 69 Налогового кодекса Украины (НКУ)).

Неуведомление физическими лицами — предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, о своем статусе банка, другого финансового учреждения, небанковского предоставителя платежных услуг/эмитента электронных денег при открытии счета/электронного кошелька влечет наложение штрафа в размере 680 гривен за каждый случай неуведомления.

Напомним, по состоянию на 24 февраля 2023 года в Украине насчитывалось 271 699 ФЛП, работающих в сфере ІТ. За год полномасштабной войны количество ІТ-специалистов, зарегистрированных в качестве ФЛП, увеличилось на 31 793 человека, или на 13%. Об этом пишет DOU со ссылкой на данные аналитического сервиса YouСontrol.

За год полномасштабной войны, с 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2023-го, украинские айтишники закрыли 2509 ФЛП, или менее 1% от нынешнего количества.

Самым популярным кодом КВЭД, по которому работают ІТ-специалисты в Украине, остается «62.01 Компьютерное программирование» — по нему зарегистрировано 186 147 специалистов, или 69% всех айтишников, имеющих открытый ФЛП.

На втором месте остается «62.02 Консультирование по вопросам информатизации» (36 801 специалист, или 14% всех ФЛП в ІТ).

Справка Finance.ua:

Закрытие ФЛП в «Дія». Этот способ займет у вас всего 2 минуты. Процесс значительно упростили. Раньше нужно было заполнять 58 полей, теперь всего 12.

Вам потребуется цифровая электронная подпись. Ее можно сделать в ЦПАУ, ПриватБанке или другом учреждении, аккредитованном для сертификации ключей. Со списком таких учреждений можно ознакомиться на сайте Центрального удостоверяющего органа. Для этого нужно иметь паспорт, идентификационный код и заполнить регистрационную карту. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина diia.gov.ua с помощью электронной подписи. Заполните онлайн-форму для получения услуги. Вся важная информация уже хранится в системе — вы должны только проверить правильность и подписать заявление с помощью вашей электронной подписи, говорится на сайте Дія. Подписанное заявление будет автоматически отправлено в регистратор, информация о закрытии будет также направлена в налоговую службу. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии ФЛП появится в кабинете. Также его отправляют по электронной почте.

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