ФЛП должны заплатить все налоги и закрыть счета в банке: в налоговой рассказали, как закрывать бизнес — Finance.ua
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ФЛП должны заплатить все налоги и закрыть счета в банке: в налоговой рассказали, как закрывать бизнес

Личные финансы
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ФЛП должны заплатить все налоги и закрыть счета в банке: в налоговой рассказали, как закрывать бизнес
ФЛП должны заплатить все налоги и закрыть счета в банке: в налоговой рассказали, как закрывать бизнес
Чтобы закрыть ФЛП (физическое лицо-предпринимателя), нужно совершить 5 действий. Прежде всего следует обратиться к госрегистратору по месту регистрации и подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности.
Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).
Там отметили: вторым шагом должна стать подача соответствующей отчетности в налоговую инспекцию. В частности:
  • ФЛП на общей системе налогообложения должны подать декларацию об имущественном положении и доходах;
  • ФЛП-«упрощенцы» (находящиеся на упрощенной системе налогообложения) — декларацию плательщика единого налога.

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«Также нужно подать отчет по единому взносу. И декларацию по НДС (для плательщиков)», — отметили в ГНС.
Третий шаг — проведение окончательных расчетов с бюджетом. Для этого нужно уплатить единый налог, а также ЕСВ за месяц, в котором подано заявление госрегистратору. Если не были уплачены налоги и сборы в предыдущие периоды, их также нужно уплатить.
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«Шаг 4. Закрыть текущие счета в банке. Чтобы закрыть счет, ФЛП подает соответствующее заявление в произвольной форме», — рассказали в ГНС.
Пятый шаг — снятие с учета в контролирующих органах. В случае подачи необходимой отчетности и отсутствия налоговой задолженности физлицо снимается с учета в органах ГНС.
Инфографика: ДПС
Инфографика: ДПС

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По материалам:
Обозреватель
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