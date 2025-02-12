Можно ли приватизировать дом во время военного положения (ответ адвоката) — Finance.ua

Можно ли приватизировать дом во время военного положения (ответ адвоката) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Можно ли приватизировать дом во время военного положения (ответ адвоката)

Военное положение в Украине связано с рядом ограничений, но иногда граждане придумывают их самостоятельно.

Так, некоторые считают, что в условиях особого периода приватизировать землю или дом невозможно.

Однако это не совсем так. Как сообщил 12 февраля адвокат Роман Симутин, сделать это можно.

Условие

Это возможно при условии, что такой земельный участок имеет целевое назначение «Для строительства и обслуживания жилого дома». Простыми словами, это придомовая территория дома обычно с огородом, но до 25 соток в селе и 10 в городе.

Некоторые граждане уже на этом этапе путаются, поскольку уверены, будто построенный дом нужно приватизировать.

По словам адвоката, в этом нет необходимости, если вы построили его за свои деньги.

Чтобы ввести его в эксплуатацию, нужно всего-навсего обратиться в государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

Если здание когда-то выделялось колхозом, советом народных депутатов СССР, то есть еще при СССР, то оно подлежит приватизации.

В качестве примера он привел расселение советских граждан в квартиры, на которые они не имели прав собственности.

Если же дом строился за свой счет, то он вводится в эксплуатацию и вносится в реестр недвижимости. Обратите внимание, что после постройки своего дома его необходимо ввести в эксплуатацию.

Без этого право собственности не будет оформлено.

Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.