Можно ли приватизировать дом во время военного положения (ответ адвоката) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Можно ли приватизировать дом во время военного положения (ответ адвоката)

Личные финансы
20
Можно ли приватизировать дом во время военного положения (ответ адвоката)
Можно ли приватизировать дом во время военного положения (ответ адвоката)
Военное положение в Украине связано с рядом ограничений, но иногда граждане придумывают их самостоятельно.
Так, некоторые считают, что в условиях особого периода приватизировать землю или дом невозможно.
Читайте также
Однако это не совсем так. Как сообщил 12 февраля адвокат Роман Симутин, сделать это можно.

Условие

Это возможно при условии, что такой земельный участок имеет целевое назначение «Для строительства и обслуживания жилого дома». Простыми словами, это придомовая территория дома обычно с огородом, но до 25 соток в селе и 10 в городе.
Читайте также
Некоторые граждане уже на этом этапе путаются, поскольку уверены, будто построенный дом нужно приватизировать.
По словам адвоката, в этом нет необходимости, если вы построили его за свои деньги.
Чтобы ввести его в эксплуатацию, нужно всего-навсего обратиться в государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.
Если здание когда-то выделялось колхозом, советом народных депутатов СССР, то есть еще при СССР, то оно подлежит приватизации.
В качестве примера он привел расселение советских граждан в квартиры, на которые они не имели прав собственности.
Если же дом строился за свой счет, то он вводится в эксплуатацию и вносится в реестр недвижимости. Обратите внимание, что после постройки своего дома его необходимо ввести в эксплуатацию.
Без этого право собственности не будет оформлено.
Сбережения ради будущего? В этом поможет депозит. Сравнивайте и выбирайте самые выгодные варианты с помощью Finance.ua.

Выбрать депозит

По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.