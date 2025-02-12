4000 грн за гектар: стартовал прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей (условия) — Finance.ua

4000 грн за гектар: стартовал прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей (условия) Сегодня 15:34 — Аграрный рынок

4000 грн за гектар: стартовал прием заявок на субсидию для сельхозпроизводителей (условия)

Сегодня, 12 февраля, стартует прием заявок на бюджетную субсидию для сельхозпроизводителей через Государственный аграрный реестр.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Как отметил министр, это реальная поддержка для тех, кто обрабатывает землю и работает на продовольственную безопасность страны.

Основные условия:

Субсидия — 4 000 грн на гектар;

Доступна для аграриев, имеющих от 1 до 120 га в собственности или пользовании;

Получить могут только те, кто не получил поддержки в 2024 году.

«Это еще один шаг в поддержке украинских фермеров со стороны государства. Ведь сильное сельское хозяйство — залог экономической устойчивости страны», — отметил он.

Напомним, эта поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 2022 года № 918.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствует статистика Опендатабот, 452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости провели нотариусы в прошлом году. Это на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще на 28% меньше, чем до полномасштабного.

60% всех договоров заключено относительно земельных участков. Это в 1,5 раза больше, чем бумаг относительно квартир или домов: 273 тыс. против 178 тыс. сделок.

Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18%: до 273 тысяч сделок. Пока таких соглашений заключается на 11% меньше, чем в 2021 году. Для сравнения, тогда нотариусы заверили 306 тыс. подобных договоров.

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