Можно ли попасть в страны ЕС по паспорту старого образца: ответ ГНСУ — Finance.ua

Можно ли попасть в страны ЕС по паспорту старого образца: ответ ГНСУ
Въезд граждан Украины в страны Европейского Союза возможен по биометрическому паспорту, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах.
Об этом напомнила Государственная пограничная служба на своем сайте.
«В других случаях нужно получить визу, но это не касается граждан, нуждающихся в дополнительной защите», — подчеркнул начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук.
Напомним, мобильные комплексы по оформлению паспортов Украины, которые сейчас развернуты в Варшаве, со временем будут работать и в других странах Европы, учитывая большой спрос среди граждан нашего государства.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров разрешил изготовление и выдачу паспорта гражданина Украины без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) и шифрования во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения;
- если паспорт потерян или уничтожен, то прежде всего следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
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