Можно ли попасть в страны ЕС по паспорту старого образца: ответ ГНСУ — Finance.ua

Можно ли попасть в страны ЕС по паспорту старого образца: ответ ГНСУ Сегодня 12:45 — Личные финансы

Можно ли попасть в страны ЕС по паспорту старого образца: ответ ГНСУ

Въезд граждан Украины в страны Европейского Союза возможен по биометрическому паспорту, поскольку эти страны руководствуются Шенгенским кодексом о границах.

Об этом напомнила Государственная пограничная служба на своем сайте

«В других случаях нужно получить визу, но это не касается граждан, нуждающихся в дополнительной защите», — подчеркнул начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук.

Напомним, мобильные комплексы по оформлению паспортов Украины, которые сейчас развернуты в Варшаве, со временем будут работать и в других странах Европы, учитывая большой спрос среди граждан нашего государства.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров разрешил изготовление и выдачу паспорта гражданина Украины без внесения в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте, средств квалифицированной электронной подписи (КЭП) и шифрования во время военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения;

если паспорт потерян или уничтожен, то прежде всего следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов.

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