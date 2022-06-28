Можно ли перевести работника во время военного положения на другую работу без его согласия — Finance.ua

Можно ли перевести работника во время военного положения на другую работу без его согласия Сегодня 09:02 — Личные финансы

Можно ли перевести работника во время военного положения на другую работу без его согласия

В условиях войны работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную в трудовом договоре, без его согласия, однако должен учесть ряд ограничений.

Об этом сообщил инспектор Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по труду Фольварчук Федор Николаевич.

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Временный перевод работника на другую работу, не оговоренную в трудовом договоре, допускается только с его согласия (ст. 33 КЗоТ). Однако во время военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную в трудовом договоре, без его согласия:

если она не противопоказана работнику по состоянию здоровья,

для предотвращения или ликвидации последствий стихийного бедствия, производственных аварий, других обстоятельств, которые ставят под угрозу жизнь людей;

с оплатой труда за проделанную работу не ниже, чем средний заработок по предварительной работе.

Уведомлять работника об изменении существенных условий труда во время военного положения не нужно.

Справка Finance.ua:

полномасштабная война значительно повлияла на кошельки украинцев и их заработные платы;

в Верховной Раде Украины 3 июня зарегистрировали законопроект, который имеет целью улучшение условий для защиты прав физических лиц на труд и социальную защиту путем обеспечения своевременности учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также расширение направлений использования информации, содержащейся в Государственном реестре обязательного государственного социального страхования

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