Можно ли отзывать работника из отпуска без сохранения зарплаты — Finance.ua

Можно ли отзывать работника из отпуска без сохранения зарплаты
В Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области разъяснили, может ли работодатель отозвать работника из отпуска без сохранения заработной платы.
Действующее трудовое законодательство предусматривает лишь возможность отозвать работника только в том случае, когда ему предоставлен ежегодный отпуск.
Так, отозвать работника из ежегодного отпуска можно только с его согласия и только в отдельных случаях:
- предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий;
- предотвращения несчастных случаев, простоя;
- предотвращения гибели или порчи имущества предприятия, учреждения, организации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
А вот отзыв работника из других видов отпусков не разрешается. Следовательно, если работнику предоставили отпуск без сохранения заработной платы, отозвать его из такого отпуска нельзя.
Справка Finance.ua:
- напомним, период отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения дает право на ежегодный отпуск;
- Верховная Рада в первом чтении поддержала предоставление отпуска мужчинам-военнослужащим по уходу за ребенком, однако есть условие.
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