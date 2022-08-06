Можно ли отзывать работника из отпуска без сохранения зарплаты — Finance.ua
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Можно ли отзывать работника из отпуска без сохранения зарплаты

Личные финансы
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Можно ли отзывать работника из отпуска без сохранения зарплаты
Можно ли отзывать работника из отпуска без сохранения зарплаты
В Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области разъяснили, может ли работодатель отозвать работника из отпуска без сохранения заработной платы.
Действующее трудовое законодательство предусматривает лишь возможность отозвать работника только в том случае, когда ему предоставлен ежегодный отпуск.
Так, отозвать работника из ежегодного отпуска можно только с его согласия и только в отдельных случаях:
  • предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий;
  • предотвращения несчастных случаев, простоя;
  • предотвращения гибели или порчи имущества предприятия, учреждения, организации;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством.
А вот отзыв работника из других видов отпусков не разрешается. Следовательно, если работнику предоставили отпуск без сохранения заработной платы, отозвать его из такого отпуска нельзя.

Справка Finance.ua:

  • напомним, период отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения дает право на ежегодный отпуск;
  • Верховная Рада в первом чтении поддержала предоставление отпуска мужчинам-военнослужащим по уходу за ребенком, однако есть условие.
По материалам:
Finance.ua
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