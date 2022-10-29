Можно ли оформить реструктуризацию кредита после отнесения банка к категории неплатежеспособных — Finance.ua
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Можно ли оформить реструктуризацию кредита после отнесения банка к категории неплатежеспособных

Кредит&Депозит
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Можно ли оформить реструктуризацию кредита после отнесения банка к категории неплатежеспособных
Можно ли оформить реструктуризацию кредита после отнесения банка к категории неплатежеспособных
Реструктуризация — это изменение существенных условий кредитного договора, таких как процентная ставка, график погашения долга и т.д., для создания оптимально благоприятных условий для выполнения обязательств должником.
Об этом сообщает Financial Literacy Ukraine.
Воспользоваться возможностью реструктуризации своей задолженности могут те заемщики, у которых нет ипотечного кредита и которые:
  • не являются физическим лицом-предпринимателем;
  • не являются связанным с банком лицом;
  • имеют кредит, обеспеченный ипотекой — домом, квартирой или другой недвижимостью (не обремененной другими обязательствами).
Реструктуризация — это абсолютно добровольная возможность для заемщиков, возобновивших свои отношения с банками на более выгодных, чем предусмотрено в кредитном договоре, условиях.
Кроме того, это возможность отсрочить продажу прав требования по кредиту. Ведь продажа прав требования по кредитным договорам, задолженность по которым была реструктуризирована, осуществляется в последнюю очередь.
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Также реструктуризация задолженности способствует сохранению и восстановлению положительной кредитной истории заемщика и позволит в дальнейшем использовать все возможности кредитования.
При этом принять условия реструктуризации заемщик может до момента фактической продажи прав требования по кредиту на открытых торгах. В том числе — реструктуризация станет основанием для исключения кредита из состава уже сформированного на продажу пула активов.

Справка Finance.ua:

  • в ІІІ квартале банки и далее констатировали замедление кредитования в результате войны: респонденты отметили незначительное возобновление спроса на кредиты со стороны бизнеса и дальнейшее сокращение спроса со стороны населения;
  • самостоятельная проверка кредитной истории может предотвратить некоторые неприятные ситуации;
  • коллекторы имеют право сообщать должнику о наличии задолженности, но с соблюдением правил нравственного поведения, определенных законодательством Украины.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам:
Finance.ua
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