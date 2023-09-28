Может ли работодатель отказать отцу в отпуске при рождении ребенка — Finance.ua

Может ли работодатель отказать отцу в отпуске при рождении ребенка Сегодня 20:25 — Личные финансы

Может ли работодатель отказать отцу в отпуске при рождении ребенка

Государственная служба по вопросам труда разъяснила , может ли работодатель отказать отцу в предоставлении отпуска при рождении ребенка.

Нет, не может, если работник не привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Законодательство о труде (ст. 77−3 КЗоТ) предусматривает предоставление работникам разового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

Кто имеет право на такой отпуск? Отец ребенка или муж, жена которого родила ребенка, или другие родственники (если мать или отец ребенка одиноки). Этот отпуск предоставляется только одному человеку.

Как его получить? Для получения отпуска работник должен обратиться к работодателю с заявлением не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

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Если работник в течение трех месяцев со дня рождения ребенка уволился и трудоустроился на другое предприятие (в учреждение, организацию), может получить такой отпуск, приложив к заявлению справку о том, что он не использовал его на предыдущем месте работы.

В то же время, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать ему в предоставлении отпуска при рождении ребенка в период действия военного положения.

Этот отпуск не может быть перенесен на период после окончания действия военного положения.

Справка Finance.ua:

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