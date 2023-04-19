Украинцы смогут получить помощь по рождению ребенка за границей: что для этого нужно — Finance.ua

Украинцы смогут получить помощь по рождению ребенка за границей: что для этого нужно
Теперь родители, у которых появился малыш во время их временного пребывания за пределами Украины, могут дистанционно подать документы на назначение помощи при рождении ребенка.
Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина.
Предоставление такой возможности обсуждалось на совещаниях под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук. Они были посвящены решению проблемных вопросов украинских граждан, временно находящихся за границей в связи с российской агрессией.
Как было раньше
Женщины, родившие ребенка за границей, могли только после возвращения в Украину получить помощь. Ведь для этого требовалось физическое присутствие: нужно было лично обратиться в орган социальной защиты населения.
Что изменится
Новация предусматривает возможность посылать одним из родителей, временно находящимся за границей, заявление на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства.
Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка.
Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище.
Новая действительность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐
Поделиться новостью