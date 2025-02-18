москва предлагает Трампу соглашение относительно российских природных ресурсов — росСМИ Сегодня 18:44 — Мир

кремль предложил команде Дональда Трампа соглашение, касающееся российских природных ресурсов.

Об этом пишет The Moscow Times.

По словам руководителя российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, россия заинтересована в совместных проектах с США в Арктике.

Он также подчеркнул, что ранее американские нефтяные компании вели «очень успешный бизнес» в россии, а из-за санкций потеряли около 300 млрд дол.

«Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им россия?» — заявил Дмитриев.

До начала борльшой войны в Украине Exxon Mobil была единственной крупной американской компанией, занимавшейся добычей нефти в россии. Она владела 30% в проекте «Сахалин-1», но после введения санкций заявила о выходе. Однако продать свою долю так и не смогла — кремль дважды продлевал сроки, последний раз до конца 2026 года.

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После вторжения россии в Украину также объявили о выходе с рынка крупные американские нефтесервисные компании Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Именно благодаря их технологической поддержке россия смогла восстановить добычу после кризиса конца СССР.

Путин потребовал, чтобы до 2025 года в стране были созданы собственные технологии бурения и разведки углеводородов, а их доля достигла бы 80%.

Но в реальности более половины оборудования для гидроразрыва пласта — технологии, позволяющей увеличивать отдачу скважин, а также добывать нефть, которую трудно достать, — по-прежнему поставляют из «недружественных» стран. А по некоторым позициям — например, роторным управляемым системам, — зависимость от импорта составляет 100%.

Економічна Правда По материалам:

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