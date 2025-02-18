москва предлагает Трампу соглашение относительно российских природных ресурсов — росСМИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

москва предлагает Трампу соглашение относительно российских природных ресурсов — росСМИ

Мир
85
кремль предложил команде Дональда Трампа соглашение, касающееся российских природных ресурсов.
Об этом пишет The Moscow Times.
По словам руководителя российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, россия заинтересована в совместных проектах с США в Арктике.
Он также подчеркнул, что ранее американские нефтяные компании вели «очень успешный бизнес» в россии, а из-за санкций потеряли около 300 млрд дол.
Читайте также
«Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им россия?» — заявил Дмитриев.
До начала борльшой войны в Украине Exxon Mobil была единственной крупной американской компанией, занимавшейся добычей нефти в россии. Она владела 30% в проекте «Сахалин-1», но после введения санкций заявила о выходе. Однако продать свою долю так и не смогла — кремль дважды продлевал сроки, последний раз до конца 2026 года.
Читайте также
После вторжения россии в Украину также объявили о выходе с рынка крупные американские нефтесервисные компании Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Именно благодаря их технологической поддержке россия смогла восстановить добычу после кризиса конца СССР.
Путин потребовал, чтобы до 2025 года в стране были созданы собственные технологии бурения и разведки углеводородов, а их доля достигла бы 80%.
Но в реальности более половины оборудования для гидроразрыва пласта — технологии, позволяющей увеличивать отдачу скважин, а также добывать нефть, которую трудно достать, — по-прежнему поставляют из «недружественных» стран. А по некоторым позициям — например, роторным управляемым системам, — зависимость от импорта составляет 100%.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.