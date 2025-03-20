Morgan Stanley планирует масштабное сокращение работников — Finance.ua

Morgan Stanley планирует масштабное сокращение работников Сегодня 05:26 — Фондовый рынок

Morgan Stanley планирует масштабное сокращение работников

Morgan Stanley планирует уволить около 2 000 работников в конце этого месяца. Это первое масштабное сокращение штата под руководством нового генерального директора Теда Пика.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным осведомленных источников, увольнения коснутся всех подразделений банка, за исключением его 15 000 финансовых советников. План сокращения, который затронет часть из 80 000 работников компании, был сформирован еще до последних рыночных потрясений.

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Целью такого шага является сокращение затрат, поскольку руководство столкнулось с низкой природной текучестью кадров. Представитель банка, базирующегося в Нью-Йорке, отказался от комментариев.

Сокращения в Morgan Stanley происходят на фоне общего тренда на Уолл-стрит, где компании увольняют работников из-за нестабильной экономической ситуации. К примеру, конкурент банка Goldman Sachs недавно перенес свое ежегодное сокращение персонала на более ранний срок, планируя уменьшить штат на 3−5% уже весной.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре банкиры ожидали оживления рынка, однако этого не произошло: клиенты сталкиваются с тарифами и прочими изменениями в политике.

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Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе заявил, что не волнуется из-за рыночных колебаний, которые уменьшили фондовые индексы на триллионы долларов, подчеркнув, что «коррекции — нормальные и здоровые».

Часть сокращений связана с показателями производительности работников, другие — с изменениями в географическом расположении некоторых рабочих мест.

Кроме того, небольшая доля увольнений вызвана внедрением искусственного интеллекта и автоматизации, и этот фактор будет играть все большую роль в будущих сокращениях, сообщил один из источников.

Економічна Правда По материалам:

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