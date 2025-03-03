Aston Martin сокращает сотрудников из-за кризиса — Finance.ua

Aston Martin сокращает сотрудников из-за кризиса Сегодня 05:21 — Фондовый рынок

Aston Martin сокращает сотрудников из-за значительных долгов. Убытки компании в 2024 году выросли на 48,7 процента, до 255,5 миллиона фунтов стерлингов. Чистый долг составил 1,16 миллиарда фунтов, увеличившись на 43 процента.

В этой связи Aston Martin придется пойти на непопулярный шаг: в ближайшее время будут уволены 170 человек, что составляет 5% от всей рабочей силы компании.

Кроме того, не оправдались ожидания продаж за 2024 год, хотя третий и четвертый кварталы оказались относительно успешными. Прогнозы на 2025 год не поразили аналитиков и акции Aston Martin упали более чем на 9%.

«Ниже, чем ожидалось, прогноз продаж на 2025 год, а также необходимость стимулирования продаж подчеркивают слабость спроса на автомобили класса люкс и спорткары», — отмечают аналитики Barclays. При этом, например, Lamborghini и Ferrari отчитываются о рекордных продажах.

Сокращение рабочей силы, по словам главы марки Эдриана Холлмарка, позволит сэкономить 25 миллионов фунтов стерлингов. Пришедший из Bentley топ-менеджер сохраняет оптимизм: он заявлял, что Aston Martin уже скорректировал производственный план с учетом слабых продаж в Китае и других макроэкономических факторов.

Autogeek По материалам:

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