Morgan Stanley наложил на банкиров миллионные штрафы — в чем причины Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Morgan Stanley наложил на банкиров миллионные штрафы — в чем причины

Morgan Stanley наложил финансовые штрафы на своих сотрудников, в частности для банкиров они составили более $1 млн, за ведение официальных дел в WhatsApp и других платформах обмена сообщениями.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что банк пытается наказать сотрудников за скандал, запятнавший репутацию группы и приведший к тому, что в прошлом году она заплатила $200 млн штрафов.

Взыскания варьируют от нескольких тысяч долларов до более чем $1 млн на человека. Штрафы основаны на системе баллов, учитывающей такие факторы, как количество отправленных сообщений, стаж банкира и получение им заблаговременных предупреждений.

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В зависимости от размера штрафа средства либо возвращаются с предыдущих бонусов, либо будут отчисляться из будущих выплат.

Morgan Stanley теперь проводит обучение для сотрудников, объясняя сценарии, когда им следует переключать разговоры на личных устройствах на официальные каналы, такие как электронная почта. Это могут быть, казалось бы, невинные случаи, когда коллеги обмениваются сообщениями о времени или месте встречи.

Сотрудников предупредили, что эти, казалось бы, простые сообщения часто приводят к более существенным обсуждениям, сказал источник, информированный о программах обучения банка.

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Штрафы для сотрудников являются последними последствиями масштабных репрессий на Уолл-стрит со стороны регулирующих органов США в связи с использованием личных телефонов и несанкционированных приложений. Многочисленные расследования привели к штрафам на сумму более $1 млрд в банковской отрасли.

В 2020 году Morgan Stanley уволил как минимум двух старших сотрудников своего товарного подразделения — Нэнси Кинг и Джея Рубенштейна — за использование ими приложений для обмена личными сообщениями, как сообщала тогда FT.

Другие трейдеры из отдела сырьевых товаров Morgan Stanley также получили предупреждение об использовании программ для обмена сообщениями, сказал источник. Другие банки, такие как Credit Suisse и HSBC, также уволили банкиров, замешанных в скандале.

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